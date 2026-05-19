Mansur Yavaş 19 Mayıs'ta maratonu başlattı

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen "Geleneksel Ankara Yarı Maratonu ve Halk Koşusu", 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkusuyla gerçekleştirildi.

MANSUR YAVAŞ 19 MAYIS'TA MARATONU BAŞLATTI

Gölbaşı Ata Çiftliği yerleşkesinde düzenlenen etkinliğe 2 bin profesyonel sporcu ve binlerce vatandaş katılım gösterdi. Organizasyonda maratonu bizzat başlatan ABB Başkanı Mansur Yavaş, tüm katılımcıların bayramını kutladı.

Yarışmalar, elit sporcuların kıyasıya mücadele ettiği 21 kilometrelik Yarı Maraton ve her yaştan vatandaşın ilgi gösterdiği 5 kilometrelik Halk Koşusu olmak üzere iki farklı parkurda yapıldı.

Halk Koşusu parkurunda erkeklerde İbrahim Karateker birinci olurken, kadınlarda ise Kayseri’den yarışma için gelen Merve Karakaya ipi göğüsledi.

Dereceye giren sporcuların para ödülü ile ödüllendirildiği etkinlikte, tüm katılımcılara günün anısına özel hediyeler sunuldu.

Birincilik kürsüsüne çıkan İbrahim Karateker, ABB’ye teşekkürlerini iletti.

Kadınlar şampiyonu Merve Karakaya ise Ankara’da kazanmaktan duyduğu büyük mutluluğu "Bu koşu için Kayseri'den buraya geldim. Ankara'yı çok seviyorum. Bugün burada olduğum için ve birincilik kazandığım için çok mutluyum" sözleriyle dile getirdi.

Bayramın ruhuna uygun şekilde sporun birleştirici gücünü vurgulayan maraton, Ankara sokaklarında renkli görüntülere sahne oldu.