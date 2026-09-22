Manisa'daki okul saldırısının ardından Özgür Özel'den açıklama: Daha önce defalarca uyardık

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa Turgutlu’da bir okul önünde gerçekleşen silahlı saldırıda yararlananlara şifa dileyerek “Okul içinde ya da önünde yaşanan şiddet vakaları artık münferit olaylarla izah edilemez. Bir anne-baba çocuğunu okula gönderirken ‘Acaba güvende mi’ diye düşünüyorsa ortada görmezden gelinemeyecek bir güvenlik sorunu ve yerine getirilmeyen bir kamu sorumluluğu vardır” dedi.

“ORTADA YERİNE GETİRİLMEYEN BİR KAMU SORUMLULUĞU VAR”

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa Turgutlu'da bir lise önünde meydana gelen saldırıya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

“Manisa Turgutlu ilçemizden gelen acı haber, hepimizi derinden yaraladı. Bir lise önünde meydana gelen silahlı saldırıyla ilgili, sabahın ilk saatlerinde Manisa Valimiz Vahdettin Özkan ve Turgutlu Belediye Başkanımız Çetin Akın ile telefonla görüşerek bilgi aldık, ardından milletvekillerimizden oluşan bir heyeti görevlendirdik. Milletvekillerimiz; Murat Bakan, Deniz Yücel, Bekir Başevirgen ve Suat Özçağdaş bölgede gerekli incelemelerde bulunuyor ve yaralılarımızın sağlık durumlarını yakından takip ediyor. Yaralılarımıza acil şifalar diliyor, ailelerine ve memleketime geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.

"DAHA ÖNCE DEFALARCA UYARDIK"

Daha önce de okul ve öğrenci güvenliği konusunda defalarca uyardık, somut öneriler sunduk. Okul içinde ya da önünde yaşanan şiddet vakaları artık münferit olaylarla izah edilemez. Bir anne-baba çocuğunu okula gönderirken ‘Acaba güvende mi’ diye düşünüyorsa ortada görmezden gelinemeyecek bir güvenlik sorunu ve yerine getirilmeyen bir kamu sorumluluğu vardır. Yaşananların tüm yönleriyle aydınlatılması, sorumluların ve sorumluluğunu yerine getirmeyenlerin ortaya çıkarılması için sürecin takipçisi olacağız.”