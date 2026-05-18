Manisa'da traktör devrildi: 80 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti

Manisa'nın Sarıgöl ilçesine bağlı Dindarlı Mahallesi'ndeki bir bağda zemin düzeltme çalışması sırasında traktör devrildi. 80 yaşındaki Mehmet S'nin kullandığı 45 H 7413 plakalı traktör, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle devrildi.

80 yaşındaki sürücü devrilen traktörün altında kalarak yaşamını yitirdi. Olaya ilişkin yetkililer tarafından soruşturma başlatıldı. Mehmet S., morga kaldırıldı.

TRAKTÖR DEVRİLDİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaptıkları kontrolde sürücü Mehmet S'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

CENAZE OTOPSİYE GÖNDERİLDİ

Savcılık incelemesinin ardından traktör sürücüsünün cenazesi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayın neden ve nasıl gerçekleştiği hakkında yetkililer tarafından soruşturma başlatıldı.

(AA)