Manisa'da orman yangını çıktı! Alevler İzmir-İstanbul Otoyolu'na ulaştı

Türkiye orman yangınlarıyla boğuşuyor. Manisa'nın Akhisar ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Evkafteke Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle yayılan yangının duman ve alevlerinin İzmir-İstanbul Otoyolu'na ulaşması üzerine bölgede güvenlik önlemi alındı.

EKİPLERİN MÜDAHALESİ SÜRÜYOR

İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 8 uçak, 8 helikopter, 25 arazöz, 5 su ikmal aracı ve 2 dozer ile Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor. (AA)

İZMİR-İSTANBUL OTOYOLU TRAFİĞE KAPATILDI

Rüzgarın etkisiyle yayılan yangının duman ve alevlerinin İzmir-İstanbul Otoyolu'na ulaşması üzerine bölgede güvenlik önlemi alındı. Otoyol trafiğe kapatılırken, ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.

ORMAN YANGINLARI NEDEN ÇIKAR?

Orman yangınları, hem doğal nedenlerle hem de insan kaynaklı ihmaller nedeniyle meydana gelebiliyor. Yıldırım düşmesi doğal yangın sebepleri arasında yer alırken, yaz aylarında görülen yangınların büyük bölümü insan faaliyetlerinden kaynaklanıyor.

Söndürülmeden atılan sigara izmaritleri, ormanlık alanlarda yakılan mangallar, anız yangınları, cam şişelerin oluşturduğu ısı etkisi ve elektrik hatlarındaki arızalar yangın riskini artıran başlıca etkenler arasında bulunuyor. Ayrıca aşırı sıcak hava, düşük nem ve kuvvetli rüzgar da alevlerin kısa sürede geniş alanlara yayılmasına neden oluyor.

Yetkililer, özellikle sıcak ve kurak dönemlerde vatandaşların ormanlık alanlarda ateş yakmaması, şüpheli bir durumla karşılaşılması halinde ise vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunması gerektiğini vurguluyor.