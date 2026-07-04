Manisa'da Mevlit pilavı 19 kişiyi hastanelik etti

Manisa'nın Turgutlu ilçesine bağlı Selvilitepe Mahallesi'nde akşam saatlerinde bir olay yaşandı. Yakınlarının ölümünün 52'nci günü nedeniyle bir aile tarafından mevlit programı düzenlendi ve davetlilere tavuklu pilav ikram edildi. Mevlidin ardından bazı davetlilerde mide bulantısı, kusma ve karın ağrısı şikayetleri görüldü. Olaya ilişkin soruşturma başlatılırken hastaneye kaldırılan kişilerin hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

19 KİŞİ HASTANEYE BAŞVURDU

Rahatsızlanan 19 kişi, kendi imkanlarıyla Turgutlu Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alınan kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Zehirlenmeye neden olduğu değerlendirilen yemeklerden numune alınırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor. Yetkililer, zehirlenmenin kesin nedeninin belirlenmesi için incelemelerin devam ettiğini bildirdi.

(DHA)