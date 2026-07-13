Manisa'da kamyonet tıra girdi: 1'i ağır 2 yaralı

Manisa'nın Kula ilçesi Gökçeören Kavşağı yakınlarında, saat 18.15 sıralarında İzmir-Ankara D-300 kara yolunda meydana gelen kazada, İzmir istikametinden Uşak yönüne seyir halindeki Eser M. (29) idaresindeki 06 CIH 175 plakalı TIR'a, aynı yönde ilerleyen Bülent K. (25) yönetimindeki sebze-meyve yüklü 45 BBA 857 plakalı kamyonet arkadan çarptı.

KAMYONETTE SIKIŞAN YOLCU KURTARILDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kamyonette sıkışan yolcu konumundaki Fatih E. (18), itfaiye erlerinin çalışmasıyla araçtan çıkarıldı. Kazada yaralanan kamyonet sürücüsü ile yanındaki Fatih E., ambulanslarla Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

BİR YARALININ DURUMU AĞIR

Tedaviye alınan yaralılardan Fatih E.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Diğer yaralının ise sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Jandarma ekipleri, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

(DHA)