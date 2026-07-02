Manisa’da fırtına ve sağanak: Minare külahı devrildi, çatılar uçtu!

Yurt genelinde aşırı sıcak hava dalgası etkisini sürdürürken, Manisa’nın Kırkağaç ilçesinden fırtına haberi geldi. İstanbul’da termometrelerin 40 dereceyi bularak adeta nefes aldırmadığı, bunaltıcı bir gün yaşanırken, Manisa Kırkağaç’ta akşam saatlerinde aniden bastıran sağanak yağış ve şiddetli fırtına hayatı bir anda felç etti.

Mevsim normallerinin çok üzerinde seyreden sıcak havadan kaçmaya çalışan vatandaşlar, bu kez fırtınanın getirdiği olumsuzluklarla mücadele etmek zorunda kaldı.

ÇATILAR UÇTU, CAMİNİN MİNARE KÜLAHI DEVRİLDİ

Fırtınanın şiddeti ilçede ciddi hasara yol açtı. Şiddetli rüzgar nedeniyle bazı ev ve iş yerlerinin çatıları uçtu, sokaklarda panik dolu anlar yaşandı.

Fırtınanın en çarpıcı etkilerinden biri ise İlyaslar Camisi’nde görüldü. Caminin minaresinin üst kısmında bulunan külahı fırtınanın gücüne dayanamayarak devrildi. Çevrede bulunan vatandaşlar, kendilerini korumak adına en yakın noktalardaki güvenli alanlara sığınarak fırtınanın dinmesini bekledi.

SÜRÜCÜLER YOLDA KALDI, TARIM ARAZİLERİ ZARAR GÖRDÜ

Yağış ve fırtına tarım ilçesi olan Kırkağaç’ta üreticiyi de vurdu. Kısa süreliğine de olsa etkili olan bu ani hava muhalefeti, bölgedeki ekili alanlara, zeytin ağaçlarına ve ekinlere zarar verdi.

Olumsuz hava koşulları trafikte seyir halinde olan sürücülere de zor anlar yaşattı. Görüş mesafesinin neredeyse sıfıra düşmesi nedeniyle sürücüler yola devam edemedi ve araçlarını güvenli ceplere çekerek fırtınanın geçmesini beklemek zorunda kaldı.

Fırtınanın ve sağanak yağışın şehirde yarattığı tahribat, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.

Yaşanan maddi hasarın ardından Kırkağaç Belediyesi ekipleri harekete geçerek ilçede geniş çaplı hasar tespit çalışması başlattı. (DHA