Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Türkiye Manisa'da feci kaza: Aynı aileden ölü ve yaralılar var

Manisa'da feci kaza: Aynı aileden ölü ve yaralılar var

Manisa'da TIR, üç tekerlekli elektrikli bisiklete çarptı. Feci kazada bir kişi hayatını kaybederken, 4 kişi yaralandı.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Manisa'da feci kaza: Aynı aileden ölü ve yaralılar var

Manisa-Kırkağaç'ta korkunç bir kaza meydana geldi. Soma'dan Kırkağaç yönüne giden TIR, elektirikli bisiklete çarptı.

Kazanın etkisiyle bisiklet savruldu. Kazada savrulan elektrikli bisikletteki Şefika Kaçak (71) hayatını kaybederken, çocukları Abdullah Küçük, Oğuzhan Küçük ve Ali Küçük ile gelini Yasemin Küçük yaralandı.

Manisa'da feci kaza: Aynı aileden ölü ve yaralılar var - Resim : 1

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

DURUMU AĞIR

Hastaneye kaldırılan bisiklet sürücüsü Abdullah Küçük'ün sağlık durumunun kritik olduğu belirtildi.

Bursa'da zincirleme kaza: 4 araç çarpıştı 1 kişi öldüBursa'da zincirleme kaza: 4 araç çarpıştı 1 kişi öldü

Bisikletin tali yoldan ana yola kontrolsüz çıktığı öne sürülürken, TIR şoförü Ersen B.'y, gözaltına aldı. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Kaza Trafik Kazası
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro