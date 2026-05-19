Manisa'da feci kaza: Aynı aileden ölü ve yaralılar var
Manisa'da TIR, üç tekerlekli elektrikli bisiklete çarptı. Feci kazada bir kişi hayatını kaybederken, 4 kişi yaralandı.
Manisa-Kırkağaç'ta korkunç bir kaza meydana geldi. Soma'dan Kırkağaç yönüne giden TIR, elektirikli bisiklete çarptı.
Kazanın etkisiyle bisiklet savruldu. Kazada savrulan elektrikli bisikletteki Şefika Kaçak (71) hayatını kaybederken, çocukları Abdullah Küçük, Oğuzhan Küçük ve Ali Küçük ile gelini Yasemin Küçük yaralandı.
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
DURUMU AĞIR
Hastaneye kaldırılan bisiklet sürücüsü Abdullah Küçük'ün sağlık durumunun kritik olduğu belirtildi.
Bisikletin tali yoldan ana yola kontrolsüz çıktığı öne sürülürken, TIR şoförü Ersen B.'y, gözaltına aldı. (DHA)
