Manisa'da çalınan 6 elektrikli motosiklet bulundu: 3 çocuk yakalandı

Manisa'nın Yunusemre ve Şehzadeler ilçelerinde son iki gün içerisinde meydana gelen elektrikli motosiklet hırsızlıkları üzerine polis ekipleri kapsamlı bir çalışma başlattı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, hırsızlık olaylarının yaşandığı bölgelerdeki iş yerleri ve güzergahlarda bulunan yaklaşık 90 güvenlik kamerasının kayıtlarını inceleyerek şüphelilerin izini sürdü.

Yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda şüphelilerin kimlikleri tespit edildi. Ekipler, Şehzadeler ilçesi Kazımkarabekir Mahallesi 409 Sokak'ta bulunan bir adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda, çalındığı belirlenen 6 elektrikli motosiklet bir evin önünde park halinde bulunarak ele geçirildi. Olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen yaşları 16 ve 17 olan 3 çocuk şüpheli gözaltına alındı.

MOTOSİKLETLER SAHİPLERİNE TESLİM EDİLDİ

Ele geçirilen elektrikli motosikletler, emniyetteki işlemlerinin ve yapılan incelemelerin ardından sahiplerine teslim edildi. Motosikletlerine kavuşan vatandaşlar, polis ekiplerine teşekkür etti. Gözaltına alınan 3 çocuk şüphelinin ise emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. (DHA)