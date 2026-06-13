Manisa ve Denizli'yi sağanak vurdu! Hem yol kapandı hem tarım arazileri sular altında kaldı

Ege Bölgesi'nde etkili olan şiddetli sağanak yağış, Denizli ve Manisa'da hayatı durma noktasına getirdi. Yağış nedeniyle caddeler göle dönerken, ana arterlerde ulaşım durdu, araçlar suda mahsur kaldı ve tarım arazileri zarar gördü.

Belediye ve güvenlik ekipleri, su baskınlarının ve ulaşımdaki aksamaların giderilmesi için her iki kentte de teyakkuza geçti.

ALTYAPI TIKANDI: EV VE İŞ YERLERİNİ SU BASTI

Manisa'nın Salihli ilçesinde akşam saatlerinde aniden bastıran şiddetli yağış, kısa sürede sele dönüştü. Yağışın yükünü kaldıramayan rögarlar taşarken, ilçedeki bazı ev ve iş yerlerinde su baskınları meydana geldi.

RÖGARLAR TAŞTI, ŞEHİR GÖLE DÖNDÜ

Cadde ve sokaklarda biriken yoğun su kütleleri nedeniyle sürücüler yollarda ilerlemekte büyük güçlük çekti, çok sayıda araç ise suda mahsur kaldı. Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Salihli Belediyesi ekipleri, suyun tahliyesi ve hayatın normale dönmesi için koordineli bir çalışma başlattı.

AYDIN-DENİZLİ KARA YOLU ULAŞIMA KAPANDI

Denizli'de öğleden sonra etkisini artıran sağanak yağış, taşkınları beraberinde getirdi. Merkezefendi ilçesi Kumkısık Mahallesi mevkiinden geçen Aydın-Denizli kara yolunda taşkın suları ve selin sürüklediği malzemeler yolda büyük su birikintileri oluşturdu.

Güvenlik gerekçesiyle kara yolunun Denizli kent merkezine ulaşan bölümü trafiğe kapatıldı. Ulaşım, kontrollü bir şekilde Aydın istikametine doğru tek yönlü olarak sağlandı.

EKİPLER SEFERBER OLDU, TARIM ARAZİLERİ ZARAR GÖRDÜ

İhbarların ardından bölgeye karayolları, jandarma, polis ve belediye ekipleri sevk edildi. Trafik polisleri sürücüleri alternatif güzergahlara yönlendirirken, yolda kalan araçlar çekiciler yardımıyla bölgeden kaldırıldı.

Güvenlik güçleri, sürücülere dikkatli olmaları ve trafik işaretlerine uymaları yönünde sık sık uyarılarda bulundu.

Taşkın nedeniyle bölgedeki bazı tarım arazilerinin de zarar gördüğü bildirildi. Ekiplerin yoldaki suyu tahliye etme ve biriken malzemeleri temizleme çalışmaları devam ederken, temizliğin ardından yolun yeniden çift yönlü ulaşıma açılacağı belirtildi. (AA)