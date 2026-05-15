Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Danışmanı tutuklandı

CHP'li Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Başkan Danışmanı Demirhan Gözaçan'ın tutuklandığını duyurdu.

Gözaçan, Uşak Belediyesine yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Başkan Danışmanı Demirhan Gözaçan'ın tutuklandığını duyuran Dutlulu, şunları yazdı:

"Zor zamanlardan geçiyoruz. Adalete ve hukukun üstünlüğüne en çok ihtiyaç duyduğumuz günlerdeyiz. Yol arkadaşımız, partilimiz ve danışmanım Demirhan Gözaçan kardeşimiz hakkında verilen tutuklama kararını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Kendisine olan güvenimiz ve inancımız tamdır. En kısa sürede yeniden aramızda olacağına yürekten inanıyoruz. Her zaman kardeşimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Geçmiş olsun kardeşim… Dualarımız ve kalbimiz seninle."