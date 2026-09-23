Manifest'in kurucusu Tolga Akış'ın uyuşturucu test sonucu belli oldu

Kamuoyunda ‘Manifest’ olarak bilinen grubun kurucusu ve menajeri Tolga Akış, 'müstehcenlik', 'uyuşturucu madde kullanma' ve 'suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' suçlamalarıyla yürütülen soruşturma kapsamında 28 Ağustos'ta 'müstehcenlik' suçundan tutuklandı. Akış’ın Adli Tıp Kurumu’nca alınan kan idrar ve saç örneklerinde uyuşturucu maddeye rastlanmadığı tespit edildi. (DHA)

İDDİALARI REDDETMİŞTİ

Müzik grubu Manifest’in kurucusu Tolga Akış’ın savcılık soruşturması kapsamında verdiği ifade ortaya çıkmıştı

Akış, savcılık sorgusunda grubun kurucu ismi olduğunu hatırlatarak finansal hareketlerine ilişkin bilgi vermişti. Hesaplarının detaylıca incelenmesi durumunda yurt dışı menşeli para girişlerinin yalnızca iki kaynaktan sağlandığının görüleceğini belirten Akış, bu transferlerin sadece YouTube ve dijital müzik platformlarından gelen telif ödemeleri olduğunu dile getirmişti.

Soruşturmada adı geçen Mesut Adlin ile "Zeybik" lakabıyla bilinen Zeynep Sürmeli’yi tanıdığını kabul eden Akış, Adlin ile yaklaşık bir yıl önce fotoğraf çekimleri vesilesiyle tanıştıklarını kaydetmişti. Adlin’in son olarak Manifest grubunun görsellerini çektiğini aktaran Akış; ilerleyen süreçte kendisi hakkında bazı kadınlar tarafından taciz iddiaları gündeme getirilince bağlarını kopardıklarını, onunla çalışmama kararı aldıklarını ve bu durumu kamuoyuna duyurduklarını aktarmıştı.

Yaptıkları bu duyurunun ardından mağdur kadınların seslerini daha gür şekilde duyurmaya başladıklarına dikkat çeken Akış; iş bulmakta güçlük çeken Mesut Adlin’in yaşananlardan kendisini sorumlu tutarak kendisine karşı husumet beslemeye başladığını savunmuştu.