Manevra yapan aracın altında kaldı: 3 yaşındaki çocuk kurtarılamadı

Ardahan'ın Göle ilçesine bağlı Filizli köyündeki bir mandırada meydana gelen olayda, Burak Atalay idaresindeki 08 YC 213 plakalı süt toplama aracı geri manevra yaptığı sırada sürücünün fark edemediği 3 yaşındaki R.R.Ö'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan çocuk, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde hayatını kaybetti.

GERİ MANEVRADA FARK EDİLMEDİ

Süt toplama aracının geri manevra yaptığı sırada sürücü tarafından fark edilemeyen küçük çocuk, aracın altında kalarak ağır yaralandı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekipleri, olay yerinde yaptıkları incelemede çocuğun yaşamını yitirdiğini belirledi.

CENAZE OTOPSİYE GÖNDERİLDİ

Olayın ardından R.R.Ö'nün cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenebilmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Ardahan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma ekipleri, kazayla ilgili soruşturma başlattı.