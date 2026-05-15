Maltepe'de aranan kadının cansız bedeni Kırşehir'de bulundu

Maltepe'de bir aydır kayıp olarak aranan kadın, Kırşehir'de ölü bulundu. Soruşturma kapsamında 5 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Maltepe'de yaşayan F.G.M. 11 Nisan'da kayboldu. Yakınlarının ihbarı üzerine ekipler arama çalışmaları başlattı.

22 Nisan'da Kırşehir'de bulunan kimliği belirsiz kadın cesedinin F.G.M.'ye ait olabileceği ihtimali değerlendirildi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı ile Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ile Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin ortak yürüttüğü çalışmalar sonucunda, bulunan cesedin Maltepe'de kaybolan F.G.M.'ye ait olduğu belirlendi.

5 KİŞİ GÖZALTINDA

Soruşturma kapsamında olayı gerçekleştirdiği veya yardım ettiği şüphesi bulunan E.B., G.Ü., S.K., M.A. ve S.G. isimli 5 şüpheli gözaltına alındı. (DHA)

