Malatya'yı sallayan depremin ardından korkutan uyarı: 250 yıldır kırılmayı bekliyor

Malatya’nın Battalgazi ilçesinde 5.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi, depremin yerin 4.4 kilometre derinliğinde meydana geldiğini açıklarken, AFAD ise derinliği 7.3 kilometre olarak duyurdu.

Sarsıntı Malatya’nın yanı sıra Elazığ, Adıyaman, Tunceli ve Şanlıurfa’da da hissedildi. AFAD, ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuz durum yaşanmadığını açıkladı.

Depremin ardından Halk TV'ye konuşan Prof. Dr. Süleyman Pampal, son yıllarda bölgede yaşanan depremlerin tesadüf olmadığını belirtti. Pampal, 2020 Elazığ-Malatya ve 6 Şubat 2023 depremlerinin ardından bölgede ciddi bir stres transferi oluştuğunu ifade etti.

"250 YILLIK TEKRARLANMA SÜRESİ VAR"

Yedisu Fayı'na dikkat çeken Pampal, Erzincan ile Karlıova arasında uzanan fay hattının yaklaşık 250 yıldır kırılmadığını belirterek şunları söyledi:

"1784'te kırılmış ve 7,4lük deprem üretmiş ve 250 yıllık tekrarlanma süresi aşağı yukarı tamamlanmış. O bakımdan bölgede bu türden depremler bizi kaygılandırıyor. Bölgede Malatya fayı, Malatya'nın yakın batısında kuzey-güney aktif ve kırılmamış. Hemen onun kuzeyinde başlayan Ovacık fayı, özellikle Tunceli, Malatya ve Erzincan bölgesini etkileyecek aktif ve kırılmamış. O bakımdan bölge Türkiye'nin şu anda depremsellik açısından en dikkat çekici bölgesi."

ÖNCÜ DEPREM DEĞİL

Battalgazi’de yaşanan 5.6 büyüklüğündeki sarsıntının öncü deprem olarak değerlendirilmemesi gerektiğini belirten Pampal, bunun 6 Şubat depremlerinin ardından gelişen artçı aktivitenin bir parçası olduğunu ifade etti.

"HATAY ÇOK BÜYÜK DEPREMLER YAŞAYACAKTIR"

Pampal, Hatay'daki tehlikeye de dikkat çekti. "Aşağı doğru Ölü Deniz fayı kırılmaya devam edecek, ta Kızıldeniz'e kadar. Ve Hatay maalesef bundan sonra da büyük, çok büyük depremler yaşayacaktır." ifadelerini kullandı.