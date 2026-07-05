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Halk TV Türkiye Malatya'da orman yangını! 21 saatte kontrol altına altında

Malatya'da orman yangını! 21 saatte kontrol altına altında

Malatya’nın Pütürge ilçesinde dün öğle saatlerinde başlayan orman yangını, ekiplerin müdahalesine rağmen rüzgarın da etkisiyle büyüyerek ancak 21 saat sonra kontrol altına alınabildi.

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Malatya'da orman yangını! 21 saatte kontrol altına altında

Malatya'nın Pütürge ilçesine bağlı Örmeli Mahallesi'nde, meşe ağaçlarının yoğunlukta olduğu ormanlık alanda dün saat 12.00 sıralarında yangın çıktı. Çevredekilerin durumu fark edip yetkililere bildirmesinin ardından bölgede hareketlilik başladı.

ÇOK SAYIDA EKİP BÖLGEYE SEVK EDİLDİ

Yangın ihbarının ardından bölgeye güvenlik güçleri ve arama kurtarma ekipleri yönlendirildi. Alevlere müdahale etmek amacıyla bölgeye itfaiye, AFAD, jandarma, Kızılay ve Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ulaştı.

Malatya'da orman yangını! 21 saatte kontrol altına altında - Resim : 1

RÜZGARIN ETKİSİYLE YANGIN GENİŞ ALANA YAYILDI

Bölgede etkili olan şiddetli rüzgar, alevlerin yayılmasını hızlandırarak müdahale koşullarını zorlaştırdı. Yangını söndürmek için karadan iş makineleriyle, havadan ise helikopter desteğiyle yoğun bir çalışma yürütüldü. Söndürme operasyonunda toplam 38 araç ve 126 personel görev yaptı.

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21 SAAT SONRA SOĞUTMA ÇALIŞMALARINA GEÇİLDİ

Ekiplerin rüzgarla ve alevlerle mücadelesi yaklaşık 21 saat sürdü. Uzun uğraşlar neticesinde kontrol altına alınan yangın bölgesinde, yeni bir parlamanın önüne geçilmesi amacıyla ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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