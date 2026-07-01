Malatya'da itfaiye aracı devrildi: Sürücü dahil 3 itfaiye eri yaralandı!

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Malatya’da yangın ihbarına giden itfaiye aracının devrilmesi sonucu kazada, sürücü B.S. ile birlikte toplam 3 itfaiye eri yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza, saat 18.30 sıralarında Dilek Mahallesi’nde meydana geldi. Odunluk yangını ihbarı üzerine harekete geçen B.S. idaresindeki 44 LE 104 plakalı itfaiye aracı, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kazayı gören çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.

YANGINA MÜDAHALE EDİLDİ

Öte yandan, kazanın ardından bölgedeki diğer itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle odunluk yangınının kontrol altına alındığı öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi. (DHA)