Malatya'da feci kaza! 1'i çocuk 9 yaralı
Malatya'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1'i çocuk olmak üzere 9 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, hurdaya dönen otomobil olay yerinden kaldırıldı.
Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Malatya-Darende kara yolunda ilerleyen iki otomobil, Develi mevkisinde çarpıştı. Akşam saatlerinde meydana gelen ve sürücülerinin isimleri henüz öğrenilemeyen kazayı gören diğer sürücüler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, UMKE, AFAD, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
1'İ ÇOCUK 9 KİŞİ YARALANDI
Kazada yaralanan 1'i çocuk 9 kişi, ekiplerce yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla civardaki hastanelere kaldırıldı.
Tedavisi devam eden yaralılardan, ismi öğrenilemeyen çocuğun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi