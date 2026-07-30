Malatya'da 66 esnaf birer birer kepenk indirdi

6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar gören ve yıllardır yıkım süreci devam eden Malatya Küçük Sanayi Sitesi'nde yüksek kira bedelleri ve iş yeri bulamama sorunu nedeniyle 66 esnaf vergi levhasını iptal ederek faaliyetini sonlandırdı.

Toplam 944 bağımsız bölümün yıkılacağı sanayi sitesinde bugüne kadar 671 iş yerinin yıkımı tamamlanırken 273 bağımsız bölümün yıkımı ise sürüyor.

ANKA Haber Ajansı'na konuşan Malatya İmalat, Demir ve Tamir Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Teslim Tunçdemir, yıllardır devam eden yıkım süreci nedeniyle çok sayıda esnafın iş yerini boşaltmak zorunda kaldığını ancak taşınabilecekleri yeni iş yeri bulmakta ciddi sıkıntılar yaşandığını söyledi.

66 ESNAF KEPENK KAPATTI

Yıkım sürecinin başlamasından bu yana 66 esnafın faaliyetini sonlandırdığını belirten Tunçdemir, "İşini bırakanlar var. İçini devredip eşyalarını satıp bırakanlar var. Bir de dükkân bulamadığı için vergi levhasını iptal ettirenler var. Bunların içinde eşyalarını bahçelerine götürenler var, depolara götürenler var. Başka dükkânların içine eşyalarını koyup işini bırakanlar da var." diyerek şunları söyledi:

"Şu anda hayvan pazarı bölümünde iş yerimiz kalmadı. Zaten Topsöğüt'teki sanayi sitemizde hiç yer yok. Şu ana kadar kiralık yer bulan da bulamayan da var. Boşaltacağımız 73 adet dükkânı yerleştireceğimiz bir yer olmadığından dolayı ne yapacağımızı bilmiyoruz."

"BELEDİYE BAŞKANI İLE GÖRÜŞME TALEPLERİMİZ KARŞILIK BULMADI"

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er ile görüşme taleplerinin karşılık bulmadığını söyleyen Tunçdemir, şöyle konuştu:

"Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Sami Er'den yedi kez görüşme talep ettik. Ancak görüşme taleplerimiz reddedildi. Sayın Sami Er bizimle görüşmek istemiyor. Buranın ne olacağı, ne yapılacağı, sürecin nasıl tamamlanacağı konusunda hiç kimse bilgi vermiyor. Büyükşehir Belediyesi ve milletvekillerimizin daha önce söylediklerine göre, bütün yerler tamamlandıktan sonra bizi buradan çıkarıp yeni yerlere yerleştireceklerini ifade etmişlerdi. Ancak şu an hiçbir milletvekiliyle görüşme sağlayamıyoruz. Herkes, verdiği sözün arkasında durmamak için elinden gelen bütün çabayı sarf ediyor."

"TESLİM TAKVİMİ İHTİYACI KARŞILAMIYOR"

Yeni yapılacak iş yerlerinin teslim takviminin mevcut ihtiyacı karşılamadığını savunan Tunçdemir, şu değerlendirmede bulundu:

"2027 yılının ocak ayında 192 adet iş yerinin teslim edileceği söyleniyor. Ancak bizim şu an 671 dükkâna ihtiyacımız var. Ocak ayında teslim edilecek 192 iş yerinin ardından 139 adet bir etap, 168 adet bir etap daha yapılacağı belirtiliyor. Ayrıca 298 adet iş yerinin ise ihalesinin ve yerinin henüz belli olmadığı söyleniyor. Bizim hesabımıza göre bu sürecin tamamlanması yaklaşık dört yıl sürecek."