Malatya depremi sonrası vatandaşlar deprem anını anlattı: 'Kuşun bağırmasıyla uyandık' dedi

Malatya’nın Battalgazi ilçesinde meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki deprem, bölgede büyük paniğe yol açtı. Sarsıntının ardından evlerini terk eden çok sayıda vatandaş, park ve açık alanlara sığınarak beklemeye başladı.

Depreme uykuda ya da günlük işleri sırasında yakalanan ilçe sakinleri, yaşadıkları korku dolu anları anlattı.

"EVDE BESLEDİĞİMİZ KUŞUN BAĞIRMASIYLA UYANDIK"

Depreme evde annesiyle birlikte yakalanan Burhan Kıran, evde besledikleri kuşun bağırmasıyla uyandıklarını ve sarsıntıyı fark ederek dışarı çıktıklarını belirtti.

Akşam vardiyasından çıktıktan sonra eve gelen ve hissettiği huzursuzluk nedeniyle uyuyamadığını söyleyen Tahsin Kalaycı da yaşadığı süreci şu sözlerle aktardı:

Akşam vardiyasından işteydim. Uykum gelmedi, uyuyamadım. Demek ki içime doğmuş. Deprem sonrası ailemle birlikte dışarıya çıktık. Öğlene kadar şimdilik buradayız. Allah her şeyin hayırlısını versin. Bir daha Allah yaşatmasın. (DHA)

"BAYA BİR SALLANDIK"

Deprem saatinde ailesiyle birlikte evde olan Mehmet Kızıldağ, sarsıntının şiddetiyle uyandıklarını ve deprem sonrası ailesi ile birlikte parka çıktılarını belirterek, "Deprem saatinde uyuyorduk. Baya bir sallandık. Paniğe kapılmamak mümkün değil. Herkes gibi biz de paniğe kapıldık. Kendimizi dışarı attık. Şimdilik buradayız. Allah herkesi korusun" ifadelerini kullandı.

"KAHVALTI SAATİYDİ KORKTUK, DIŞARI ÇIKTIK"

Sarsıntıyı sokakta olmasına rağmen güçlü bir şekilde hissettiğini dile getiren Murat Özdemir ise, "Aynı şekilde ailem de evden hissetmiş. Eve geldim, kahvaltı saatiydi. Korktuk tabii, o nedenle kahvaltıyı dışarıda yapmak istedik. Şimdilik parktayız ve biraz zaman geçireceğiz burada. Allah beterinden korusun" diye konuştu. (DHA)