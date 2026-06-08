"Makamlarından vazgeçmeyenler partiyi tahrip etmeye çalışıyor" Butlan ekibinden Faik Öztrak böyle dedi

CHP'de 19 yıldır milletvekilliği yapan, Özgür Özel öncesi Kılıçdaroğlu döneminde parti sözcülüğü görevini yapan Faik Öztrak, 38. Olağan kurultayında Kılıçdaroğlu'nun kaybetmesi ile siyaset sahnesinden kaybolmuştu.

Butlan kararının ardından 3 sene sonra ilk defa Meclis'te yaptığı basın toplantısında konuşan Öztrak; Özel'i, ekibini ve İBB operasyonları üzerinden İmamoğlu'nu hedef aldı.

ÖZEL'İ "MAKAMLARINDAN VAZGEÇEMEYENLER" DİYEREK HEDEF ALDI

Öztrak, Özel'i, "Asırlık çınarımızı, baba evimizi böyle mi savunacağız. Makamlarından, ünvanlarından bir türlü vazgeçemeyenlerin, şimdi de Mecliste paralel genel merkez oluşturarak partiyi nasıl tahrip etmeye çalıştıklarını ibretle izliyoruz. " sözleri ile hedef aldı.

İMAMOĞLU'NU VE ADAY GÖSTERİLMESİNİ DE ELEŞTİRDİ

Öztrak, 3 yılın ardından yaptığı ilk siyasi çıkışta Özel'in yanı sıra milyonların oyu ile cumhurbaşkanı adayı seçilen tutuklu Ekrem İmamoğlu'nu ve Özel'in İmamoğlu'nun arkasında durmasını şu şekilde eleştirdi:

"Hemen seçim istemeyeceğini açıklamasına rağmen cumhurbaşkanlığı adaylığı sürecini erken başlatıp, partiyi erken rekabete soktu. Parti kötü yönetildi"

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı ve süren davalara rağmen halen somut bir delilin açık şekilde sunulamaması nedeni ile eleştirilen İBB dosyasındaki iddialar için de konuşan Öztrak, bu iddialara karşı olunması sebebi ile de Özel ve yönetimini hedef aldı:

"Dönemin genel merkez yönetimi, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ile ilgili iddiaları reddetmeyi partimizin yegane gündemi haline getirdi. Halkımızın yoksulluğunu, hayat pahalılığını, işsizliğini, dışlanmışlığını ıskalamamıza sebep oldu. Meclis grubumuzu yönetenler de iktidarla uyum içinde oldular"

ÖZEL YÖNETİMİNİ AKP'NİN EKMEĞİNE YAĞ SÜRMEKLE DE SUÇLADI

Özellikle sosyal medyada dile getirilmesinin ardından Özel tarafından da birkaç defa aktarılan Kılıçdaroğlu dönemi eleştirilerinden birisi de Kılıçdaroğlu döneminde 13 seçim kaybedilmesi olmuştu.

Öztrak, bu eleştirilerin gölgesinde Özel ve yönetimine, "Sonunda yönetim kendini mahkeme kararıyla kendini görevden aldırmayı da becerdi. Partilerinin genel başkanını pervasızca suçluyor, yuhalatıyorlar. Önceki yönetimin yaptığı hatalar sarayın ekmeğine yağ sürdü. Mazisi asrı aşan bir partinin laf oyunlarıyla değil şeffaflıkla yönetileceğini unuttu" sözlerini yöneltti.