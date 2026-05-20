Mahzuni Şerif'i yasaklayan müdür öğrencilere cinsel içerikli kitap dağıtmış!

Amasya’nın Gümüşhacıköy ilçesinde sahnelenmesi planlanan Ankara Birlik Tiyatrosu’nun "Aşık Mahzuni Şerif" adlı oyunu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ercan Gültekin’in kararıyla yasaklandı. 24 Mayıs Pazar günü seyirciyle buluşması beklenen oyun için gerekçe gösterilen maddeler ise dikkat çekti.

İlçe Milli Eğitim Müdürü imzasıyla tebliğ edilen yasak kararında, oyunun içeriğinde yer alan tarihi ve toplumsal olaylara dair şu iddialar öne sürüldü:

68 Kuşağı bölümü: "Farklı yorumlanabileceği ve halk arasında siyasi görüş farklılıklarından dolayı ikilik yaratabileceği" iddia edildi.

12 Mart dönemi ve idamlar: Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının idamına atıfta bulunan 12 Mart 1971 kesitlerinin "siyasi görüş barındırdığı" savunuldu.

Kahramanmaraş ve Sivas katliamları: 1978 Kahramanmaraş ve 1993 Sivas Madımak Oteli katliamlarına ait anlatım ve görüntülerin, "dini ve manevi hassasiyet içeren olaylar olması sebebiyle toplumda görüş ayrılıklarına yol açabileceği" öne sürülerek sahnelenmesi uygun bulunmadı.

'CİNSEL İÇERİKLİ KİTAPLAR'

Kararın ardından Halk TV ekranlarında duruma tepki gösteren gazeteci İsmail Saymaz, yasak kararını alan İlçe Milli Eğitim Müdürü Ercan Gültekin hakkında çarpıcı bir iddiayı gündeme taşıdı.

"MAHZUNİ'Yİ YASAKLAYAN MÜDÜR CİNSEL İÇERİKLİ KİTAPLAR DAĞITMIŞ!"



🗣️İsmail Saymaz (@ismailsaymaz): İlçe Milli Eğitim Müdürü Ercan Gültekin, 12 Mart 2023'te İstiklal Marşı'nın kabulü dolayısıyla düzenlenen bir yarışmada dereceye giren ilk, orta ve lise öğrencilerine cinsel… pic.twitter.com/6Y9nKBDCaJ — Halk TV (@halktvcomtr) May 20, 2026

Saymaz, canlı yayında şu ifadeleri kullandı:

"İlçe Milli Eğitim Müdürü Ercan Gültekin, 12 Mart 2023'te İstiklal Marşı'nın kabulü dolayısıyla düzenlenen bir yarışmada dereceye giren ilk, orta ve lise öğrencilerine cinsel içerikli kitaplar dağıtmış. İstiklal Marşı'nın kabulünde cinsel içerikli kitaplar dağıtacak kadar şuurunu kaybetmiş; kalkmış Mahzuni'yi yasaklıyor. Biz de Milli Eğitim'i böyle bir adama teslim etmişiz."