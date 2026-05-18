Mahzuni Şerif'e 'hassasiyet' sansürü!

Ankara Birlik Tiyatrosu tarafından pek çok şehirde sahnelenen "Aşık Mahzuni Şerif" oyunu, Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde engelle karşılaşınca konu yargıya taşındı. 24 Mayıs'ta Gümüşhacıköy Öğretmenevi Salonu'nda izleyiciyle buluşması planlanan oyun, mülki makamların 'uygun görmemesi' üzerine sahnelenemedi. Karar, ilçede tiyatro yapılabilecek başka bir salonun bulunmaması nedeniyle fiili bir yasağa dönüştü.

'ÜÇ FİDAN' VE 68 KUŞAĞI SİYASİ İÇERİK SAYILDI

Kararda, oyunda 68 kuşağına yer verilmesi 'halk arasında ikilik oluşturabileceği' iddiasıyla 'sakıncalı' bulundu. Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan'ın idamlarına değinilmesinin ise 'siyasi içerik' taşıdığı ifade edildi. Ankara Birlik Tiyatrosu'nun sahnelediği metinde yer alan tarihi gerçekler, 'kamu kurumunda sahnelenmeye uygun olmayan içerik' kategorisine alındı.

KATLİAMLARIN ANLATILMASI HASSASİYET GEREKÇESİ OLDU

Resmi makamların yasak gerekçesinde dikkat çeken bir diğer nokta ise Türkiye tarihinin acı sayfaları olan Sivas ve Kahramanmaraş katliamları oldu. Oyunun final bölümünde bu katliamlara yer verilmesinin 'dini ve manevi hassasiyet oluşturarak halk arasında görüş ayrılıkları yaratabileceği' savunuldu. Tarihsel verilerin ve yaşanmış olayların tiyatro sahnesine taşınması, 'toplumsal ayrışma' riski olarak nitelendirildi.

KARAR MAHKEMEYE GİTTİ

Ankara Birlik Tiyatrosu, Gümüşhacıköy'deki bu yasak kararına karşı sessiz kalmadı. Tiyatro ekibi, Amasya Bölge İdare Mahkemesi'nde yürütmenin durdurulması talebiyle dava açtı. İlçede oyunu izlemek için yaklaşık 350 bilet alan vatandaşın olduğu öğrenilirken, tiyatro ekibi ve seyirciler şimdi mahkemeden gelecek kararı bekliyor.

TÜRKÜ YAKTIĞI İLÇEDE MAHZUNİ'YE YER YOK

Yasak kararı, Aşık Mahzuni Şerif'in Gümüşhacıköy ile olan tarihsel bağını da gündeme getirdi. Geçmişte bu ilçe için özel bir türkü kaleme alan Mahzuni Şerif, dizelerinde Gümüşhacıköy'e şöyle seslenmişti:

"Selam söyle Gümüşhacıköy

Kölesine, ağasına, beyine

Karlı dağlar düzün mor eteği

Şubat aylarını siler getirir."

Mahzuni Şerif'in selam gönderdiği ilçede, bugün kendi hayatını ve inandığı değerleri anlatan oyunun 'toplumsal huzur' gerekçesiyle engellenmesi, sanat çevrelerinde tepkiyle karşılandı.