Mahmut Tanal Genel Merkez'in önünde gözyaşlarını tutamadı: İçin rahatladı mı Kemal Bey

Cumhuriyet Halk Partisi Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, polis müdahalesinin ardından genel merkez binası önünde, tahrip edilen parti eşyalarının arasında gözyaşlarına hakim olamadı. Yaşanan tabloya isyan eden Tanal, Kılıçdaroğlu'na seslenerek şu ifadeleri kullandı:

"Devletin içine ettiler! Hani hukuk devleti? Ben şu an kiminleyim? Hani Kemal Bey genel başkanımızdı? Hani, hani halkın umuduydu? AKP'nin umudu oldu Kemal Bey! Bu yetti mi sana? Bu CHP'nin mallarına bakın, bu CHP'nin mallarına! İçimi rahatlattın... AKP'yi yine kurtardı Kemal Bey, AKP'yi yine kurtardı! AKP bataklığa düştüğü andan itibaren yine kurtarıcısı oldu Kemal Bey. 86 milyona yazık günah, 86 milyona..."

POLİS, DEMİR MAKAS VE BİBER GAZIYLA İÇERİ GİRDİ

Sabah saatlerinde genel merkez önünde tansiyon yükseldi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun talebi üzerine CHP Genel Merkezi polis tarafından abluka altına alındı. Binanın önünde toplanan çok sayıda partili polis engeliyle karşılaştı. Yüzlerce polis, genel merkezin giriş kapısını demir makası ile kesip kırarak içeri girdi. Bina içerisine giren çevik kuvvet ekipleri, partililere karşı plastik mermi ve biber gazı kullandı. Sıkılan yoğun biber gazı tüm binaya dolarken, içerideki herkes gazdan etkilendi.

KOLTUKLARDAN BARİKAT KURULDU, BASIN DIŞARI ÇIKARILDI

Polislerin bahçeye ve binaya girmesinin ardından içerideki CHP'liler eşyalar ve koltuklarla barikat kurdu. Müdahale sırasında bina içerisinde bulunan Halk TV muhabirleri Gamze Altunay ve Sibel Mazrek, genel merkezdeki gelişmeleri saniye saniye ekranlara taşıdı. İlerleyen dakikalarda emniyet güçleri, CHP Genel Merkez Binası içerisinde yer alan tüm basın ekiplerini zorla bina dışına çıkardı. Polis müdahalesinin kesintisiz sürdüğü anlarda, bina çevresinde bulunan bir kişinin "Bir tane ambulans yok bir!" şeklindeki tepkisi duyuldu.

ÖZGÜR ÖZEL: NE KADAR DAYANIRIZ BİLMİYORUZ

Polis ekiplerinin genel merkeze iki farklı kapıdan müdahale ettiği sırada Özgür Özel bir açıklama yaptı. Durumu değerlendiren Özel, "Ne kadar dayanırız bilmiyoruz" diyerek, "Buradan sökerlerse mücadele meydanda" ifadelerini kullandı. Öte yandan, sabah saat 07:00'de genel merkezin kapısına gelen Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik, saat 14:50’de polis eşliğinde binaya giriş yaptı.

DESTEK İÇİN GELENLERE TAZYİKLİ SU

CHP Genel Merkezi'ndeki durumu haber alarak binaya desteğe gitmek isteyen yurttaşlar da polisin müdahalesiyle durduruldu. Emniyet güçleri, genel merkez etrafında toplanan gruba tazyikli su ve biber gazı ile müdahale etti. Gelişmeler üzerine SOL Parti bir açıklama yayımladı. Yayımlanan metinde, "CHP genel merkezine desteğe gelen yurttaşlara biber gazlı müdahale! Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz. Mesele memleket meselesidir, bu abluka dağılacak!" denildi.