Mahmut Tanal "Kılıçdaroğlu AKP'nin umudu oldu" dedi: elinde hortumla çatıya çıktı

CHP Genel Merkezi'nde tahliye kararı tebliğ edileceği haberlerinin ardından sabah saatlerinde hareketlilik yaşanmaya başladı. Kılıçdaroğlu'na yakın vekiller ve partililer bina önüne geldi. Kılıçdaroğlu'nun avukatı emniyete 'gereğini yapın' diye başvuruda bulunurken polis tahliye için genel merkeze geldi.

CHP Şanlıurfa Milletvekili Av. Mahmut Tanal, kalabalığın arasında genel merkezin duvarına çıkarak yaşananları değerlendirdi. Ardından polislerin toplandığı nizamiye kulübesinin çatısına çıktı.

ELİNDE HORTUMLA ÇATIYA ÇIKTI

Çatıda elinde hortumla duran Tanal'ın üzerlerine su sıkacağını düşünen polisler geri çekildi.

"KILIÇDAROĞLU AKP'NİN UMUDU OLDU"

Mahmut Tanal'ın açıklaması şu şekilde:

"Kılıçdaroğlu AKP'nin umudu olmuş durumda. Biz AKP'nin umudu olan işbirlikçileri kabul etmeyeceğiz. Burada olan 86 milyon insanımıza, demokrasiye, özgürlüklere oluyor. Demokrasinin olduğu bir ülkede polis ana muhalefet partisinin genel merkezini basmaz. Bu demokrasiye, adalete, özgürlüklere, hukuk devletine vurulan darbedir."