Mahkeme YKS sıralamalarını değiştirecek başvuruya "acil" karar verecek

YKS bu yıl 2 milyon 425 bin 628 adayın başvurusu ile Ortaöğretim Başarı Puanı'nın (OBP) yarattığı puan eşitsizliği tartışmaları eşliğinde yapıldı. Eğitim uzmanları, OBP’nin yerleştirme puanına eklenmesinin adaylar arasında 15-20 netlik önemli bir fark oluşturduğunu adayların sıralamalarını da doğrudan etkilediğine dikkat çektiler.

OBP sayesinde sıfır ve eksi netle bile üniversiteye yerleşenlerin ortaya çıkması eşitlik ve adalet tartışmalarını başlatırken Şanlıurfa Suruçlu Abdullah Güner, üniversite sınavında OBP etkisinin anayasanın eşitlik ilkelerine aykırı olduğu iddiasıyla mahkemeye başvurdu.

OBP PUANINI MAHKEMEYE TAŞIDI

Sözcü'den Sultan Uçar'ın haberine göre, Suruç 11 Nisan İHL’yi 3 yıl önce bitiren ve üçüncü kez YKS’ye giren Abdullah Güner, üniversite sınavında OBP etkisinin anayasanın eşitlik ilkelerine aykırı olduğu iddiasıyla CİMER, TBMM Milli Eğitim Komisyonu, ÖSYM ve MEB’e başvursa da olumsuz sonuç aldı. Bunun üzerine Şanlıurfa İdare Mahkemesi’ne dava açtı.

Abdullah Güner devlet okullarında şeffaf değerlendirilen OBP puanlarının özel okullarda denetlenmediğini, aralarında uçurum olduğunu ve özel okulların ticari nedenlerle notları şişirdiğini belirterek, YKS 2026’da OBP etkisinin durdurulmasını istedi.

OBP mağduru Abdullah Güner’in mahkeme öncesinde ilgili kurumlara yaptığı yazılı başvuruya aldığı yanıtlar ise şöyle oldu:

TBMM : "Tüm milletvekilleri, başvurudan haberdar edildi. Kanun değişikliği gerekir."

MEB : "Özel okullarda, OBP usulsüzlüğüne dair bilgi ve belgelerinizi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bildirmeniz gerekiyor."

ÖSYM : "Biz sadece belirlenen kanunlar çerçevesinde sınavları yapıyoruz. Yetkimiz sınırlı."

YÖK: "Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Kanunu’na göre ÖSYM’nin yaptığı sınav sonuçlarıyla YKS yerleştirmesi yapılır."

MAHKEME YKS SIRALAMALARINI DEĞİŞTİRECEK BAŞVURUYA "ACİL" KARAR VERECEK

Şanlıurfa'da açılan dava, "Acil" koduyla Ankara Bölge İdare Mahkemesi’ne gönderildi. Dava dilekçesinde, anayasanın 10. maddesindeki "kanun önünde eşitlik" ve 42. maddesindeki "eğitim ve öğretim hakkı" ifadelerine göre devletin eğitimde fırsat eşitliğini sağlaması gerektiği ve şişirilmiş OBP notlarının anayasaya aykırı olduğu savunuldu.

Ankara Bölge İdare Mahkemesi’nden "yürütmeyi durdurma" kararı çıkarsa YKS 2026’ya giren 2.4 milyon adayın sıralaması değişecek.

Davayı sadece kendi istikbali için değil, OBP mağduru milyonlarca öğrencinin hakkı için açtığını vurgulayan Güner, idare hukuku uzmanı avukatların desteğine ve adayların haksızlığa karşı duyarlılığına ihtiyaç olduğunu söyledi. Güner, Ankara Bölge İdare Mahkemesi’nden olumlu sonuç çıkmaması halinde davayı Anayasa Mahkemesi’ne taşıyacağını belirtti.

"ZENGİNLERE İMTİYAZ TANINIYOR"

Sistemde "parayı veren düdüğü çalar" düzeni olduğunu iddia eden Güner, özel okulların devamsızlık yapan veya okula gelmeyen öğrencilerine şişirilmiş notlar verdiğini, okuldaki sınav sorularını öğrencilerine dağıtarak OBP puanlarını artırdığını öne sürdü. Kendisi gibi devlet okullarında dirsek çürüten milyonlarca öğrencinin emeğinin çalındığını ve devleti yönetenlerin zenginlere imtiyaz tanıdığını savunan Güner, yöneticiler hakkında da suç duyurusu yapacağını ifade etti.

Şanlıurfalı, devlet memuru baba ve ev kadını annenin üç çocuğundan ilki olan Abdullah Güner, yaşadığı süreci şu sözlerle anlattı:

"Babam, bizi okutabilmek için çiftçilik de yapıyor. Yatılı devlet okullarında, binbir zorlukla okudum. YKS’yi kazanıp 'adalet' için hukuk okumak isterken YKS’de yüz binlerce aday gibi adaletsizlik yaşadım. 3 yıldır azimle hazırlandığım sınavda, OBP mağduru oldu. İnşaatta çalışarak okuyorum."