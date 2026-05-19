Mahkeme Başkanı ve kardeşine Daltonlar çetesinden tehdit: 'Abinden sebep seni de öldüreceğiz'

Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Ali Onur Atar ve kardeşi geçtiğimiz aralık ayında telefonlarına gelen mesajlarla tehdit edildi.

Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Ali Onur Atar'a gönderilen mesajda, "Sen bizim kardeşlerimizi bizden aldığın gibi biz de senin kardeşini ve diğer sülalendeki erkekleri senden alacağız. Seninle bu mahkeme bittikten sonra görüşeceğiz. Bizim sana sözümüz olsun bu talimat da bizim üstlerimizden, görüşeceğiz. Unutma her an bizi bekle" ifadeleri yer aldı.

'ABİNDEN SEBEP'

Sabah'ın haberine göre Ali Onur Atar'ın kardeşinin telefonuna atılan mesajda ise "Abinden sebep seni de öldüreceğiz, insanların ailesini dağıtmak sizin iki dudağınıza bakıyor, bizim de iki parmağımızın arasına bakıyor, görüşeceğiz" yazdığı görüldü.

HAPİS İSTENDİ

Mesajların suç örgütü "Daltonlar çetesi" tarafından yabancı hatlar üzerinden gönderildiği ortaya çıktı.

Mesajlarla ilgili Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonuçlandı. Aralarında örgütün üst düzey yöneticilerinin de bulunduğu sanıklar hakkında 9 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

İddianamede, şüphelilerin "suç örgütlerinin isimlerini kullanarak tehditte bulunmak" suçunu işledikleri belirtildi.