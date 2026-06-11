Mahkeme 3,5 yaşındaki çocuğun hayatı için 20 bin lira dedi: 4 kurum da kabul etmedi

6 Şubat depremlerinde Adana'nın Çukurova ilçesindeki Tutar Yapı Sitesi C Blok'un yıkılması sonucu enkaz altında kalarak hayatını kaybeden 3,5 yaşındaki Alperen'in yakınları tarafından açılan tazminat davası sonuçlandı.

MAHKEME 3,5 YAŞINDAKİ ÇOCUĞUN HAYATI İÇİN 20 BİN LİRA DEDİ

Adana 3. İdare Mahkemesi, küçük çocuğun dayı ve teyzesinin yaşadığı derin elem ve üzüntüyü gerekçe göstererek toplam 20 bin lira manevi tazminat ödenmesine hükmetti.

Kararda, bilirkişi raporuyla saptanan hizmet kusurları oranında dört kamu kurumuna farklı ödeme yükümlülükleri getirildi.

Ailenin avukatı Gülsüm Özdoğru, mahkemenin belirlediği tazminat miktarına sert tepki göstererek kararı istinafa götüreceklerini açıkladı. Günlerce enkaz başında umutla bekleyen teyze ve dayının yaşadığı acının hiçe sayıldığını belirten Özdoğru, şu ifadeleri kullandı:

"Daha 3,5 yaşında hayata doğru düzgün başlamamış bir insan canının kıymeti 10 bin TL imiş. Bu rakamlar, insanların acılarını tazmin etmekten ziyade ciddi anlamda acılarına acı katıyor. Başka dosyalarda bir evin hasar alması için duyulan acıya ödenen tazminat 50 bin TL iken, küçücük bir çocuğun ölümüne duyulan acının karşılığı 10 bin TL olamaz, olmamalı."

4 KURUM DA KABUL ETMEDİ

Dava sürecinde savunma yapan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, AFAD, Adana Büyükşehir Belediyesi ve Çukurova Belediyesi sorumluluğu kabul etmeyerek davanın reddini talep etti.

Mahkemenin belirlediği kusur oranları ve tazminat dağılımı şu şekilde şekillendi:

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı: Yüzde 3 kusurlu bulunarak 2 bin 400 lira,

Yüzde 3 kusurlu bulunarak 2 bin 400 lira, AFAD: Yüzde 2 kusurlu bulunarak bin 600 lira,

Yüzde 2 kusurlu bulunarak bin 600 lira, Adana Büyükşehir Belediyesi: Yüzde 5 kusurlu bulunarak 4 bin lira,

Yüzde 5 kusurlu bulunarak 4 bin lira, Çukurova Belediyesi: Yüzde 15 kusurlu bulunarak 12 bin lira ödemeye mahkum edildi.

Bakanlık ve AFAD, belirlenen bu sembolik tazminat tutarlarına rağmen kusur atıflarını kabul etmeyerek kararı istinaf mahkemesine taşıdı. Bakanlık savunmasında, yaşanan felaketin "yüzyılın afeti" boyutunda olduğunu ve tüm sorumluluklar yerine getirilmesine rağmen yıkımın engellenemez bir netice olarak doğduğunu ileri sürdü. (ANKA)