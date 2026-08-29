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Halk TV Türkiye Mahallelinin dikkati sayesinde hırsızlar balkonda yakalandı

Mahallelinin dikkati sayesinde hırsızlar balkonda yakalandı

İstanbul Bahçelievler’de 5 katlı binanın 1'inci katındaki dairenin balkonuna tırmanarak içeri giren 2 şüpheli, mahallelinin ihbarı üzerine gelen polis ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

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Mahallelinin dikkati sayesinde hırsızlar balkonda yakalandı

Olay, dün gece saat 01.00 sıralarında Kocasinan Merkez Mahallesi Karadut Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 5 katlı binanın 1'inci katındaki boş daireye girmek isteyen 2 şüpheli, binanın balkonuna tırmandı.

Mahallelinin dikkati sayesinde hırsızlar balkonda yakalandı - Resim : 1

POLİS MEMURU DAİREYE BALKONDAN TIRMANARAK GİRDİ

Şüphelileri balkona tırmanırken gören mahalleli, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerinden bir memur, şüphelilerin bulunduğu daireye balkondan tırmanarak girdi.

Mahallelinin dikkati sayesinde hırsızlar balkonda yakalandı - Resim : 2

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Diğer ekipler ise bina çevresinde güvenlik önlemi aldı. Daireye giren polis memuru, içeride bulunan 2 şüpheliyi suçüstü yakaladı. Şüpheliler, polis tarafından balkondan aşağı indirilerek gözaltına alındı.

Mahallelinin dikkati sayesinde hırsızlar balkonda yakalandı - Resim : 4

O ANLAR SANİYE SANİYE KAMERAYA YANSIDI

Çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, 2 şüphelinin binanın balkonuna tırmanarak daireye girdiği görülüyor.

Mahallelinin dikkati sayesinde hırsızlar balkonda yakalandı - Resim : 5

Görüntülerin devamında olay yerine gelen polis ekiplerinden bir memurun balkondan daireye girdiği, diğer polislerin bina çevresinde beklediği ve şüphelilerin gözaltına alındığı anlar yer alıyor. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
İstanbul Bahçelievler Hırsız Polis
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