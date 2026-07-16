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Halk TV Türkiye Mahalle karıştı! Park yeri kavgasında 3 kişi bıçaklandı

Mahalle karıştı! Park yeri kavgasında 3 kişi bıçaklandı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde araç park etme meselesi yüzünden başlayan tartışma, ailelerin de dahil olmasıyla bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayda yaralanan 3 kişi, hastaneye kaldırıldı.

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Mahalle karıştı! Park yeri kavgasında 3 kişi bıçaklandı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, araç park etme meselesi yüzünden çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayın taraflarının ailelerinin de kavgaya karışmasıyla tansiyon yükselirken, 3 kişi çeşitli yerlerinden bıçaklanarak yaralandı.

ARAÇ PARKI TARTIŞMASI BIÇAKLI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Olay, saat 18.00 sıralarında Osmangazi ilçesi Panayır Mahallesi 2’nci Derman Caddesi üzerinde gerçekleşti. İddiaya göre, cadde üzerinde araç park etme yüzünden başlayan sözlü tartışma, kısa sürede büyüyerek tarafların aile üyelerinin de dahil olmasıyla fiziksel arbedeye dönüştü.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemleri alarak kavgayı kontrol altına aldı.

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3 YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından yaralılardan biri Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne, diğer 2 yaralı ise Çekirge Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, olaya ilişkin inceleme başlatıldı. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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