Mağazada binlerce liralık ürünle yakalanan şüpheli sosyal medya fenomeni çıktı

Olay, 17 Ağustos günü Nişantaşı'ndaki tanınmış bir giyim mağazasında yaşandı. Sosyal medyada içerik üreten ve ressamlık yapan 28 yaşındaki Dem Sevinç K., reyonlardan seçtiği toplam 47 bin 860 TL değerindeki 24 parça ürünü kucağına aldı. Kasaya uğramayan Dem Sevinç K., elindeki ürünlerle doğrudan mağaza çıkışına doğru ilerledi.

Durumu son anda fark eden işletme çalışanları ve güvenlik görevlileri kapıda müdahale ederek Sevinç K.'yi durdurdu. İhbar üzerine adrese Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yönlendirildi ve fenomen gözaltına alındı.

AYNI MAĞAZADA DAHA ÖNCE DE BENZER VAKA

Polis ekiplerinin yaptığı incelemede, bu olayın aynı adreste yaşanan ilk vaka olmadığı tespit edildi. Dem Sevinç K.'nin daha önce de aynı mağazada benzer bir girişimde bulunduğu, ancak o dönem işletme yönetiminin resmi şikâyette bulunmadığı kayıtlara geçti.

ARKADAŞININ ÇANTASINDAN PARA ALMA SUÇLAMASI

Soruşturmayı genişleten güvenlik güçleri, 28 yaşındaki Sevinç K.'nin adli sicil geçmişinde dikkat çeken bir başka dosyaya ulaştı. Fenomenin, 2021 yılında bir kafede birlikte vakit geçirdiği arkadaşının kısa süreliğine lavaboya gitmesini fırsat bilerek çantadaki nakit parayı aldığı iddiasıyla da gözaltına alındığı belirlendi.

KAMERALAR KAYDETTİ, SAVCILIK SERBEST BIRAKTI

Güvenlik kamerası kayıtlarında; ressam Dem Sevinç K.'nin mağaza içindeki reyonlardan kıyafetleri peş peşe aldığı ve kasaya yönelmeden doğrudan kapıya doğru yürüdüğü anlar net şekilde yer aldı.

Şişli polisi tarafından emniyete götürülen ve "hırsızlık" suçlamasıyla adliyeye sevk edilen Dem Sevinç K., savcılıkta verdiği ifadenin ardından serbest bırakıldı. Kamera kayıtlarına ve geçmişteki benzer dosyalara rağmen şüphelinin adliyeden serbestçe ayrılması, esnaf cephesinde güvenlik endişesi ve cezasızlık tartışmasını yeniden alevlendirdi.