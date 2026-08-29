Madene karşı çevre mücadelesi yöneten isme valinin müdüründen tehdit iddiası

AKP Iğdır Milletvekili Cantürk Alagöz’ün sahibi olduğu Alagöz Maden Şirketi’nin Giresun’daki Harşit Vadisi’nde yürüttüğü faaliyetler, yıllardır çevre kirliliği iddiaları ve yöre halkının tepkisiyle gündemde. Daha önce para cezaları uygulanan şirketin faaliyetlerini sürdürmesi, bölgede çevre mücadelesi yürüten yurttaşların tepkisini çekmeye devam ediyor.

BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre; Milletvekili Alagöz'ün Doğankent'e bağlı Çatalağaç Köyü'ndeki kurşun, çinko ve bakır madenine karşı mücadele eden çevre savunucusu Soner Aydın, sosyal medyada Giresun Valiliği Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Ömer Tekin tarafından tehdit edildiği iddia edildi.

“O AT KUYRUĞU SAÇIN İLE DİLİNİ BAĞLARIM"

Soner Aydın, sosyal medya hesabından belediye başkanı, milletvekilleri ve kamu görevlilerinin maden şirketi temsilcileriyle kurduğu ilişkilere tepki gösterdi. Giresun Valiliği Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Ömer Tekin ise sosyal medya hesabından Soner Aydın'a yönelik “O at kuyruğu saçın ile dilini bağlarım. Zincirini tutan sahiplerin bile sana sahiplik edemezler. Aileyi bu işe karıştırırsan soyundan girer sopundan çıkarım. Seviyemi zorlama. Seni son kez uyarıyorum...” ifadelerini kullandı.

Soner Aydın, söz konusu mesajın ardından Tirebolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda başvurdu.

Aydın suç duyurusunda kamu görevlisi Ömer Tekin'in tehdit ve hakaret suçlarından yargılanmasını talep ederek, “Bu ifadeler, tarafıma yönelik tehdit niteliği taşımakta olup, korku ve endişe yaşamama neden olmuştur. Şüphelinin sözleri nedeniyle can ve mal güvenliğim konusunda ciddi kaygı duymaktayım. Söz konusu paylaşım ve yorumların ekran görüntüleri delil olarak sunulacak olup, gerekli görülmesi halinde Facebook kayıtlarının da ilgili mercilerden temin edilmesi mümkündür. Şüphelinin eyleminin ilgili mevzuat kapsamında değerlendirilerek hakkında gerekli soruşturmanın yürütülmesini ve cezalandırılmasını talep ediyorum” dedi.

MADEN ZİYARETİNİ SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞMIŞTI

Ömer Tekin’in sosyal medya hesabında maden şirketi yetkilileriyle çekilmiş fotoğraflar bulunurken, eski Giresun Valisi Fatih Serdengeçti de çevreyi ve suları kirlettiği defalarca belgelenen madeni ziyaret etmişti.

Vali Serdengeçti, sosyal medya hesabından maden ziyaretinin fotoğraflarını paylaşarak “Alagöz Maden Doğankent tesislerinde tetkiklerde bulunarak şirket yetkililerinden yürütülen çalışmalar hakkında bilgiler aldık” demişti.