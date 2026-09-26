Maden şirketleri iş güvenliği yarışında: Geçmişlerinde işçi ölümleri ve kazalar var

Türkiye Madenciler Derneği’nin (TMD) “iş güvenliği kültürünü pekiştirmek” amacıyla düzenlediği 4. Maden Kurtarma Yarışması, 22-25 Eylül tarihlerinde Rize’de gerçekleştirildi.

BirGün'den İlayda Sorku'nun haberine göre Cengiz Holding bünyesindeki Çayeli Bakır İşletmeleri’nin ev sahipliğinde düzenlenen organizasyona Rize Belediyesi de destek verdi. Yarışmaya Acacia Maden İşletmeleri, Çayeli Bakır İşletmeleri, Defaş Madencilik, Esan Eczacıbaşı, Eti Bakır, Eti Krom, Gübretaş Maden Yatırımları, Gümüştaş Madencilik, Öksüt Madencilik, Tümad Madencilik, Tüprag Madencilik, Türk Altın İşletmeleri ve Zenit Madencilik’in ekipleri katıldı.

Ekipler yeraltı, yangın, deprem, kimyasala müdahale, araç kazası ve takım yetkinliği olmak üzere altı kategoride yarıştı.

Organizasyonun açılışında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Mehmet Eren Sökmen, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan ile Rize Valisi İhsan Selim Baydaş da konuşma yaptı.

Bakan Yardımcısı Tancan, iş sağlığı ve güvenliği ile çevreyi madencilik sektörünün “asla esnetilmeyecek” iki kırmızı çizgisi olarak tanımladı.

Ancak yarışmaya katılan şirketlerin geçmişinde çeşitli iş kazaları ve işçi ölümleri bulunuyor.

ÇAYELİ BAKIR’DA İŞÇİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Yarışmanın ev sahibi Çayeli Bakır İşletmeleri’nin sahasında 3 Şubat 2017’de işçi Serdar Dede hayatını kaybetti.

Dede, maden sahasında bir iş makinesinin geri manevrası sırasında aracın altında kaldı. O dönem First Quantum Minerals bünyesinde bulunan işletme daha sonra Cengiz Holding tarafından satın alındı.

ETİ BAKIR’DA 7 İŞÇİ ÖLDÜ

Cengiz Holding bünyesindeki Eti Bakır’ın Samsun tesisinde 2012 yılında meydana gelen kazada amonyak tankının kapağı düştü. Kazada 7 işçi hayatını kaybetti, 12 işçi yaralandı.

Olayla ilgili “taksirle ölüme neden olmak” suçlamasıyla dava açıldı. 2015 yılına gelindiğinde davada tutuklu sanık kalmadı.

DEFAŞ’IN SOMA SAHASINDA ÖLÜM

Yarışmaya katılan Defaş Madencilik’in Soma’daki sahasında da 2024 yılında işçi ölümü yaşandı.

Bağımsız Maden İş’in açıklamasına göre, AKP’li Ferhat Nasıroğlu’nun şirketi Fernas ile Koç Holding’e bağlı Demir Export ortaklığındaki Defaş Madencilik’in işlettiği sahada 27 yaşındaki Galip Uçar hayatını kaybetti.

Uçar’ın yer altında çalıştığı sırada yaşamını yitirdiği bildirildi. Olayın ardından soruşturma başlatıldı.

ETİ KROM’DA ÖLÜMÜN ÜZERİNDEN ÜÇ AY GEÇMEDİ

Yarışmacılardan Eti Krom’un Elazığ’ın Alacakaya ilçesindeki sahasında 29 Haziran 2026’da işçi Murat Demiroğlu hayatını kaybetti.

Taşeron Denson Madencilik bünyesinde çalışan Demiroğlu, geri manevra yapan kepçe ile duvar arasında kaldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

TÜMAD SAHASINDA EYLÜL AYINDA İKİ ÖLÜM

Nurol Holding bünyesindeki Tümad Madencilik’in Balıkesir’in İvrindi ilçesindeki sahasında da eylül ayında iki işçi hayatını kaybetti.

Ekskavatör taşıyan bir tır kontrolden çıkarak yaklaşık 20 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kazada 61 yaşındaki sürücü Nedim Demirdağ ile araçta bulunan 45 yaşındaki Musa Turgal olay yerinde hayatını kaybetti.

Kazanın ardından soruşturma başlatıldı.

ESAN’IN SAHALARINDA ÜÇ AYRI ÖLÜM

Eczacıbaşı Holding bünyesindeki Esan Madencilik’in sahalarında da farklı yıllarda işçi ölümleri yaşandı.

Şubat 2026’da Balıkesir’in Balya ilçesindeki sahada taşeron Sargın İnşaat bünyesinde çalışan maden işçisi Recep Koca hayatını kaybetti.

2021 yılında ise Muğla’nın Milas ilçesindeki Esan sahasında feldspat döküm alanında bir kamyon uçuruma yuvarlandı. 43 yaşındaki sürücü Ali Çakıcı yaşamını yitirdi.

Şirketin adı 2016 yılında da bir iş kazasıyla gündeme geldi. DİSK’e bağlı Dev Maden-Sen’in raporuna göre, Balya’daki çinko ve kurşun ocağının “jumbo galeri” bölümünde meydana gelen göçükte iş makinesi operatörü Alpay Demirel hayatını kaybetti.

ÖKSÜT MADENCİLİK’TE CIVA TARTIŞMASI

Kanadalı Centerra Gold’a ait Öksüt Madencilik ise 2022 yılında cıva zehirlenmesi iddialarıyla gündeme geldi.

Altın döküm odasının güvenliğinde çalışan 8 işçinin kan ve idrarında yüksek miktarda cıva ve diğer ağır metaller tespit edildi. Daha sonra yapılan incelemelerde cıva sızıntısından en az 70 işçinin etkilendiği belirtildi.

Bilirkişi incelemesinde şirket yöneticilerinin ihmalleri ve olayın gizlendiğine ilişkin değerlendirmelere yer verildi. Şirket yöneticileri hakkındaki iddialar ve soruşturma süreci yargıya da taşındı.

TÜPRAG’IN KIŞLADAĞ SAHASI DA YILLARDIR GÜNDEMDE

Uşak’taki Kışladağ Altın Madeni’ni işleten Tüprag Madencilik de yarışmaya katılan şirketler arasında yer aldı.

2008 yılında madende çalışan 55 yaşındaki Rıza Yükselir, yükleme yapılan bir kamyondan düşen kaya parçasının altında kalarak hayatını kaybetti.

Kışladağ yalnızca işçi ölümüyle değil, siyanür tartışmalarıyla da gündeme geldi. Madenin resmi açılışından kısa süre önce meydana gelen olayın ardından Eşme ve çevresindeki köylerde yaklaşık 1200 kişinin zehirlendiği iddiası kamuoyuna yansıdı.

Şirketin sahasındaki son olaylardan biri ise Haziran 2026’da yaşandı. Yerel basına yansıyan haberlerde 10 Haziran’da Kışladağ Altın Madeni’nde bir işçinin elektrik akımına kapılarak yaralandığı ve hastaneye kaldırıldığı bildirildi. Şirket olayla ilgili kamuoyuna resmi bir açıklama yapmadı.