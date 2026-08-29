Maden sahalarına yeni denetim modeli: Risk analiziyle kazalar önceden tespit edilecek

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Maden Kanunu kapsamındaki sahaların denetiminde yeni bir dönemin hazırlığını yapıyor. Yönetmelik taslağıyla, olası kazalar meydana gelmeden önce risklerin tespit edilmesi ve yüksek risk taşıyan sahalara yönelik denetimlerin artırılması hedefleniyor.

DÖRT FARKLI DENETİM UYGULANACAK

Yeni model kapsamında maden sahalarında dört ayrı denetim türü uygulanması öngörülüyor.

Genel denetim, yıllık çalışma programı kapsamında sahaların risk potansiyeline göre periyodik olarak gerçekleştirilecek. Mali denetimlerde ise ticari defter, fatura, bilanço ve benzeri belgeler üzerinden mali yükümlülükler incelenecek.

İhbar, şikayet veya idarenin tespit ettiği şüpheli durumlarda habersiz denetim yapılabilecek. Bunun yanı sıra ruhsat veya hak sahiplerinin başvuruları üzerine de denetim gerçekleştirilebilecek.

RİSK ANALİZİYLE DENETİM SIKLIĞI BELİRLENECEK

Taslakta, maden sahalarının risk durumunun belirlenmesine yönelik kapsamlı bir analiz sistemi öngörülüyor.

Bu kapsamda; üretim yöntemi ve miktarı, patlayıcı madde kullanımı, yerleşim alanlarına yakınlık, çevresel riskler, jeoteknik riskler, geçmiş denetim sonuçları dikkate alınacak.

Yapılacak değerlendirme sonucunda sahalar farklı risk gruplarına ayrılacak ve genel denetimlerin hangi sıklıkta yapılacağı risk seviyesine göre belirlenecek.

DENETİMLER FOTOĞRAF VE VİDEOYLA KAYIT ALTINA ALINACAK

Yeni sistemde denetim heyetlerinin yetkileri de genişletilecek. Heyetler bilgi ve belge inceleyebilecek, ölçüm yapabilecek, numune alabilecek ve saha yetkililerine talimat verebilecek.

Denetim sırasında tespit edilen hususlar fotoğraf, video ve tutanaklarla kayıt altına alınacak. Böylece denetim süreçlerinin daha izlenebilir ve şeffaf hale getirilmesi amaçlanıyor.

YÜKSEK PARA CEZALARINA İTİRAZ YOLU

Taslakta, yüksek tutarlı idari para cezası önerilen ruhsat veya hak sahiplerine de itiraz hakkı tanınıyor.

Buna göre belirlenen tutarın üzerinde ceza önerilen kişiler, denetim raporunun kendilerine tebliğ edilmesinden itibaren iki hafta içinde Ruhsat Denetleme Dairesi Başkanlığı bünyesinde oluşturulacak rapor değerlendirme komisyonuna başvurabilecek.