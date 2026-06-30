Son dakika| Maden ocağında göçük: 1 işçi hayatını kaybetti

Bartın'ın Amasra ilçesinde özel maden ocağında meydana gelen göçükte Mert Ali Arslantürk yaşamını yitirdi.

Olay, saat 12.00 sıralarında Tarlaağzı köyündeki özel maden ocağında yaşandı. Maden ocağının eksi 410 kotunda galeri açma çalışmaları sırasında tavandan kayaların düşmesi sonucu göçük oluştu.

GÖÇÜKTEN ARKADAŞLARI ÇIKARDI

Maden işçisi Mert Ali Arslantürk, göçük altında kaldı. Yanında bulunan arkadaşları tarafından göçük altından çıkartılan Arslantürk, için sağlık ekipleri çağırıldı. Ağır yaralı olarak maden ocağından yüzeye çıkarılan Mert Ali Arslantürk, ambulansla Amasra Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Arslantürk, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Mert Ali Arslantürk'ün acı haberini alan mesai arkadaşları hastane önünde gözyaşlarına boğuldu.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Göçüğün meydana geldiği özel maden ocağında olayın ardından çalışmalar geçici olarak durdurulurken, bölgeye jandarma, sağlık ekipleri ve ilgili kurum ekipleri sevk edildi. Olayın ardından Cumhuriyet Savcılığı tarafından soruşturma başlatılırken, iş güvenliği kurallarına uyulup uyulmadığının belirlenmesi amacıyla maden ocağında teknik inceleme yapılacağı öğrenildi. ( DHA)