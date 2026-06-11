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Halk TV Türkiye Maden ocağında çıkan yangın 6 gündür bir türlü söndürülemedi

Maden ocağında çıkan yangın 6 gündür bir türlü söndürülemedi

Amasra Bartın'da bir maden ocağında 6 gün önce çıkan yangın bir türlü söndürülemedi. Yangının sürmesi nedeniyle maden ocağının bir bölümünün üretime kapatılmasına karar verildi.

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Maden ocağında çıkan yangın 6 gündür bir türlü söndürülemedi

Türkiye Taş Kömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessese Müdürlüğü’ne bağlı maden ocağının bir bölümü, 6 gün önce çıkan yangının sürmesi nedeniyle üretime kapatıldı. Yanan bölgenin oksijenle bağlantısının kesilmesi için çalışma başlatıldı.

YANGIN BİR TÜRLÜ SÖNDÜRÜLEMEDİ

TTK’ye bağlı Amasra Müessese Müdürlüğü’nde 6 gün önce, eksi 270 ve eksi 370 kotları arasında bulunan mekanize ayak üretim panosunda yangın çıktı. Can kaybı ve dumandan etkilenenin olmadığı, 6 numaralı kömür üretim galerisindeki yangını söndürmek için TTK tahlisiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmaları sonuçsuz kalırken, yangın söndürülemedi.

KAPATILMASINA KARAR VERİLDİ

TTK yönetimi, yangının kontrol altına alınması için yangının yaşandığı galerinin baraj kurularak kapatılmasına karar verdi. Yanan bölgenin oksijenle bağlantısının kesilmesi için sabah saatlerinde maden ocağının baca ağzı bölümünden TIR'larla malzemelerin girişi yapıldı.

Ekiplerin çalışmaları sürüyor. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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