Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Türkiye Lise önünde bekçilere saldırı: 2 tutuklama

Lise önünde bekçilere saldırı: 2 tutuklama

Eskişehir’de okul önünde devriye gezen bekçilerin kimlik sorması üzerine görevlileri darbeden A.K. ve A.K. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, mahkemece tutuklandı.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Lise önünde bekçilere saldırı: 2 tutuklama

Eskişehir’de okul önünde görev yapan çarşı ve mahalle bekçilerine kimlik kontrolü sırasında saldırdıkları öne sürülen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, dün Yunus Emre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önünde meydana geldi. Çarşı ve mahalle bekçileri, okul güvenliğini sağlamak amacıyla bölgede devriye görevi yürüttükleri sırada durumundan şüphelendikleri 4 kişilik bir grubu durdurdu. Bekçiler, güvenlik gerekçesiyle bu kişilere kimlik kontrolü yapmak istedi.

KİMLİK VERMEYİP BEKÇİLERİ DARBETTİLER

Kimlik kontrolüne karşı çıkan 4 kişilik gruptan A.K. ve A.K. isimli 2 şüpheli, iddiaya göre görevli bekçilere saldırarak onları darbetti. Saldırıya uğrayan bekçilerin telsiz anonsuyla acil durum bildirmesi üzerine, bölgeye hızla polis ekipleri sevk edildi.

Bekçileri darbeden A.K. ve A.K., olay yerine gelen polisler tarafından kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

Lise önünde bekçilere saldırı: 2 tutuklama - Resim : 1

Rize'de 30 İranlı çay işçisi yevmiyesini isteyince darp edildi! "Bunun altından insan kaçakçılığı çıkar"Rize'de 30 İranlı çay işçisi yevmiyesini isteyince darp edildi! "Bunun altından insan kaçakçılığı çıkar"

TUTUKLANDILAR

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen ve hakim karşısına çıkarılan 2 şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Bekçi Saldırı
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro