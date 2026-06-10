Lise önünde bekçilere saldırı: 2 tutuklama

Eskişehir’de okul önünde görev yapan çarşı ve mahalle bekçilerine kimlik kontrolü sırasında saldırdıkları öne sürülen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, dün Yunus Emre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önünde meydana geldi. Çarşı ve mahalle bekçileri, okul güvenliğini sağlamak amacıyla bölgede devriye görevi yürüttükleri sırada durumundan şüphelendikleri 4 kişilik bir grubu durdurdu. Bekçiler, güvenlik gerekçesiyle bu kişilere kimlik kontrolü yapmak istedi.

KİMLİK VERMEYİP BEKÇİLERİ DARBETTİLER

Kimlik kontrolüne karşı çıkan 4 kişilik gruptan A.K. ve A.K. isimli 2 şüpheli, iddiaya göre görevli bekçilere saldırarak onları darbetti. Saldırıya uğrayan bekçilerin telsiz anonsuyla acil durum bildirmesi üzerine, bölgeye hızla polis ekipleri sevk edildi.

Bekçileri darbeden A.K. ve A.K., olay yerine gelen polisler tarafından kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

TUTUKLANDILAR

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen ve hakim karşısına çıkarılan 2 şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)