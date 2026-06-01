Kayseri'nin Hacılar ilçesi sınırlarındaki Lifos Dağı'nın 2 bin 509 metrelik zirvesinde karlar eridi, binlerce yıl önce inşa edildiği tahmin edilen tapınak kalıntıları görünür hale geldi.

Yaklaşık 74 bin 300 metrekarelik alanı çeviren sur ve içindeki yerleşim bölgelerine ait duvar kalıntıları görüntülendi.

Tarihçi-yazar Halit Erkiletlioğlu, yapının olağanüstü bir önem taşıdığını vurguladı.

"Kayseri'deki en sırlı yerlerden birisi. Şimdiki Vatikan gibi, İtalya'nın içinde nasıl devlet içinde bir devlet varsa, bu tapınak şehri de öyle. O dönemin pagan inananları buraya hacı olmaya geliyor, günahlarından arınıyorlar. Muhtemelen Zeus adına kurulmuş bir tapınak şehir."

2 BİN 500 METRE YÜKSEKLİKTE GÖKLERE YAKIN

Erkiletlioğlu, yapının konumunun tesadüf olmadığını belirtti. Antik dönemde Erciyes'in tanrı olarak kabul edildiğini, sikkelerin üzerinde bile resminin bulunduğunu hatırlatan tarihçi, "Tanrı'ya yakın olmak için onun hemen önündeki en yüksek tepede bu şehri kurmuşlar" dedi.

Surun yaklaşık 1 kilometre uzunluğunda ve 3-4 metre yüksekliğinde olduğu tahmin ediliyor. Harçsız inşa edilen bu yapıda her 66 metrede bir burç yer alıyor, doğu cephesindeki burç ise bunların en büyüğü.

SARAYLAR, SARNIÇLAR, YAŞAM İZLERİ

Yapı içinde 4 sarnıç bulunması, buranın sürekli iskan edildiğine işaret ediyor. Erkiletlioğlu, büyük bir sarnıcın önünde saray kalıntısı olduğunu da gözlemlediklerini söyledi.

Kayseri ve çevresindeki Kanişi surlarından sonra bölgenin en eski yapısı olduğu düşünülen bu alanda henüz kapsamlı bir arkeolojik çalışma yürütülmedi.

DEFİNE AVCILARININ TAHRİBATI

Erkiletlioğlu, kalıntıların bir yandan gün yüzüne çıkarken öte yandan define avcılarınca tahrip edildiğini aktardı.

"Önce korunması lazım. Sonra arkeolog heyeti tarafından araştırılması lazım. Bu yer şehir için hakikaten bir zenginlik olur."

(DHA)