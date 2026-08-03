Lidya'nın kayıp devi 2 bin 500 yıl sonra ortaya çıkarıldı: İlk günkü gibi korunmuş

Sardes Antik Kenti'nde yürütülen kazılarda ayakta duran genç bir erkeği tasvir eden 2,2 metre yüksekliğinde anıtsal bir mermer heykel gün yüzüne çıkarıldı. MÖ 470-450 yılları arasına tarihlenen eser, insan boyutlarını aşan ölçüleriyle döneminin nadir örnekleri arasında yer alıyor.

Heykel iki büyük parça halinde bulunurken ayakları ile bazı küçük parçalarının eksik olduğu tespit edildi.

YÜZÜSTÜ GÖMÜLDÜĞÜ İÇİN KORUNDU

Sardes'in girişindeki sütunlu caddenin döşemesinde devşirme taş olarak kullanılan eser, yüzü aşağıya gelecek şekilde yerleştirildiği için, yüz hatları ile ince ayrıntıları büyük ölçüde korunmuş şekilde çıkarıldı.

Kazı çalışmalarında çevresi dikkatle temizlenen heykel, uzman ekip tarafından bulunduğu yerden güvenli şekilde kaldırıldı.

LİDYA KÜLTÜRÜNÜN İZLERİNİ TAŞIYOR

Genç erkek tasvirinin üzerinde kalın bir himation, ince bir chiton ve bunların altında yatay çizgiler taşıyan farklı bir giysi bulunuyor. Anadolu ve Yunanistan'daki benzer heykellerde rastlanmayan bu giysi biçimi, eserin Lidya kültürüyle doğrudan bağını ortaya koyuyor.

Heykelin sağ elinde bir tanrıya ya da tanrıçaya adak olarak sunulduğu düşünülen bir meyve yer alıyor. Söz konusu meyvenin ayva olabileceği üzerinde duruluyor.

Dik duruşu ve uzun saçlarıyla MÖ 6. yüzyıl örneklerini anımsatan heykel, yüz hatları ve anatomik detaylarıyla MÖ 5. yüzyılın ilk yarısına işaret ediyor.

AKDENİZ'DE SON DERECE NADİR

Eser, Sardes'in Ahameniş Pers İmparatorluğu'nun batı eyaletinin satrap başkenti olduğu döneme tarihleniyor. Ege'de gelişen klasik sanat anlayışı ile Lidya'nın giyim geleneklerini bir araya getirmesi, heykeli ayrıcalıklı kılıyor.

Akdeniz coğrafyasında erken dönemlere ait bu büyüklükte ve iyi korunmuş anıtsal heykellere nadiren rastlanıyor. Buluntunun MÖ 5. yüzyıl başlarında Sardes'te yaşayan seçkin kesimin kültürü, inançları ve gündelik yaşamına ilişkin yeni veriler sunması bekleniyor.

BOYA İZLERİ ARAŞTIRILACAK

Antik Çağ'da mermer heykellerin çoğunlukla boyalı olduğu biliniyor. Uzun yıllar toprak altında kalan eserin yüzeyi kalın ve sert bir birikinti tabakasıyla kaplı durumda.

Koruma ekibi, günümüze ulaşmış olabilecek pigmentlere zarar vermeden temizlik için kapsamlı bir bilimsel çalışma yürütecek. Antik çok renkli heykel uzmanlarının da katkı sunacağı süreçte heykelin yüzeyindeki ve çevresindeki topraktaki boya izleri incelenecek.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, keşfi "Anadolu arkeolojisine ışık tutacak eşsiz bir bulgu" olarak nitelendirdi. Bilimsel inceleme ve restorasyonun tamamlanmasının ardından eser Manisa Müzesi'nde sergilenecek.

(AA)