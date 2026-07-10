LGS'de 500 tam puan aldı! Giresun'lu Çınar başarısının sırrını tek cümleyle açıkladı

Giresun'da Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavda tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan alan 14 yaşındaki Çınar Alp Çalış, gelecekte sayısal alanda eğitimine devam etmek istediğini söyledi.

LGS'de tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan alan 14 yaşındaki Çınar Alp Çalış:



💬 Olabildiğince çalıştım. Sınav günü geldiğinde de gerisini Allah'a bıraktım.



💬 480 civarı bir puan bekliyordum. Beni de şaşırttı biraz. https://t.co/IkPxhME2Hc pic.twitter.com/oIcgUIhu9r — Halk TV (@halktvcomtr) July 10, 2026

Merkezde bulunan Mustafa Kemal Ortaokulu'ndan mezun olan Çalış, LGS'de tüm soruları doğru cevaplayarak Türkiye birincileri arasında yer aldı.

"OLABİLDİĞİNCE DÜZENLİ ÇALIŞTIM"

LGS sonuçlarının açıklanmasının ardından büyük mutluluk yaşayan Çınar Alp Çalış, ortaokul yılları boyunca disiplinli bir şekilde sınava hazırlandığını belirtti.

Başarısını tek cümleyle özetleyen Çalış, "Olabildiğince düzenli çalıştım ve sınav günü geldiğinde gerisini Allah'a bıraktım. Elimden geleni yaptığımı düşünüyorum." dedi.

Çalış, "480 civarı puan bekliyordum. Beni de şaşırttı biraz ama tam puan yapma kapasitemin olduğunu biliyordum." ifadelerini kullandı.

"SINAV STRESİNİ YÖNETEBİLİRSENİZ GÜZEL BİR SONUÇ ELDE EDEBİLİRSİNİZ"

Stres faktörüne de değinen Çalış, "Sınav stresini yönetebilirseniz güzel bir sonuç elde edebilirsiniz. Tabi ki çalışmadan olmaz. Bu süreçte çalışmak çok önemli. Düzenli olarak çalışmanız gerekiyor." diye konuştu.

Sayısal alanda ilerlemek istediğini belirten Çalış, üniversitede fizik ve matematik mühendisliği üzerine bölümler düşündüğünü belirtti. (AA)