LGS tercihleri yarın başlıyor! İşte bilinmesi gereken detaylar

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YEREL YERLEŞTİRME TERCİHİ ZORUNLU

Tüm öğrencilerin öncelikle yerel yerleştirme ekranından tercih yapması gerekiyor. Bu kapsamda ilk üçü kayıt alanından olmak üzere en fazla beş okul seçilebilecek.

Yerel yerleştirme işlemini tamamlayan öğrenciler isterlerse merkezi sınavla öğrenci alan okullar için en fazla 10, pansiyonlu okullar için ise en fazla beş tercih daha yapabilecek.