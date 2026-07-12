LGS tercihleri yarın başlıyor! İşte bilinmesi gereken detaylar
MEB, LGS tercih sürecinin yarın başlayacağını ve e-Okul üzerinden 27 Temmuz saat 17.00'ye kadar süreceğini duyurdu. Yerleştirme sonuçları ise 5 Ağustos'ta açıklanacak.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki tercih sürecinin yarın başlayacağını duyurdu. Öğrenciler, tercihlerini e-Okul sistemi üzerinden 27 Temmuz saat 17.00'ye kadar merkezi sınav puanı, yerel yerleştirme ve pansiyonlu okullar kapsamında yapabilecek.
MERKEZİ YERLEŞTİRMEDE YAKLAŞIK 199 BİN KONTENJAN
Bu yıl merkezi sınavla öğrenci alan okullara toplam 198 bin 899 öğrenci yerleştirilecek. Öğrenciler, merkezi sınavla öğrenci alan okullar arasından en fazla 10 tercih yapabilecek. Yerleştirmeler puan üstünlüğüne göre gerçekleştirilecek. Puanların eşit olması halinde ise sırasıyla okul başarı puanı, yıl sonu başarı puanları, özürsüz devamsızlık gün sayısı, tercih önceliği ve yaş kriteri dikkate alınacak.
YEREL YERLEŞTİRME TERCİHİ ZORUNLU
Tüm öğrencilerin öncelikle yerel yerleştirme ekranından tercih yapması gerekiyor. Bu kapsamda ilk üçü kayıt alanından olmak üzere en fazla beş okul seçilebilecek.
Yerel yerleştirme işlemini tamamlayan öğrenciler isterlerse merkezi sınavla öğrenci alan okullar için en fazla 10, pansiyonlu okullar için ise en fazla beş tercih daha yapabilecek.
SONUÇLAR 5 AĞUSTOS'TA AÇIKLANACAK
MEB'in tercih sürecini kolaylaştırmak amacıyla hazırladığı "Rota Maarif" platformunda okulların kontenjan, iletişim bilgileri ve fiziki imkanları yer alıyor.
Yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar 5 Ağustos'ta ilan edilecek. Sonuçların ardından iki dönem halinde nakil süreci işletilecek. (ANKA)