LGS sonuçlarının açıklanmasına 1 hafta kala sistem değişti: Bakanın onayına verildi

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sonuçlarının açıklanmasına sayılı günler kala Milli Eğitim Bakanlığı, merkezi sınav puanıyla öğrenci alan okullara ilişkin yönetmelikte kapsamlı değişikliğe gitti. Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemeyle nitelikli liselerin belirlenme süreci yeniden şekillendirilirken, son onayın Milli Eğitim Bakanı tarafından verilmesi kararlaştırıldı. Eğitim çevreleri ise düzenlemenin zamanlamasına ve getirilen yeni kriterlere tepki gösterdi.

LGS SONUÇLARININ AÇIKLANMASINA 1 HAFTA KALA SİSTEM DEĞİŞTİ

BirGün'den Deniz Güngör'ün haberine göre, yeni yönetmeliğe göre merkezi sınav puanıyla öğrenci alacak okulların belirlenmesine ilişkin başvuru, değerlendirme ve onay takvimi baştan sona yenilendi. Ocak ayında başlayacak süreç, il komisyonlarının değerlendirmelerinin ardından nisan ayı sonunda doğrudan Milli Eğitim Bakanı'nın onayıyla tamamlanacak.

Buna göre bir okulun merkezi sınavla öğrenci alan okullar arasında yer alması ya da bu statüsünü koruması yalnızca akademik başarı kriterine göre değerlendirilmeyecek.

Yönetmelikle birlikte okulların proje ve program dışındaki faaliyetleri, sahip oldukları sertifikalar, ulusal ve uluslararası yarışmalara katılımları ile "paydaşlarla yürütülen iş birliği çalışmaları" da değerlendirme kapsamına alındı.

Bu başlıklar il komisyonları tarafından incelenecek ve hazırlanan rapor doğrultusunda son karar Bakanlık tarafından verilecek.

BAKANIN ONAYINA VERİLDİ... "PAYDAŞ İŞ BİRLİĞİ" KRİTERİ TARTIŞMA BAŞLATTI

Eğitim Uzmanı Feray Aytekin Aydoğan, yönetmelik değişikliğinin LGS sonuçlarının açıklanmasına kısa süre kala yapılmasını eleştirdi. Velilerin çocuklarını akademik başarısı yüksek okullara yerleştirebilmek için ağır ekonomik yük altına girdiğini belirten Aydoğan, böylesine kritik bir değişikliğin sınav sürecinin son aşamasında yapılmasının belirsizlik yarattığını ifade etti.

Aydoğan, nitelikli okulların belirlenmesinde son sözün yine Bakan onayına bırakılmasının objektif kriterler yerine farklı ilişkilerin etkili olabileceği yönündeki kaygıları artırdığını savundu.

Yönetmelikte yer alan "paydaşlarla yürütülen iş birliği çalışmaları" ifadesine de dikkat çeken Aydoğan, geçmişte proje okulları yönetmeliğinde yer alan benzer düzenlemeleri hatırlattı. Bu tür ifadelerin zamanla çeşitli sermaye grupları ile vakıf ve dernekler üzerinden farklı yapıların eğitim süreçlerinde daha etkili hale gelmesine zemin hazırladığını öne süren Aydoğan, düzenlemenin kamusal ve bilimsel eğitim anlayışına zarar verebileceğini savundu.