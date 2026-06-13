LGS heyecanı başladı: Bir milyonu aşkın öğrenci sınavda

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav bugün yapılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı’nın açıklamasına göre sınav, yurt içinde 81 il ve 920 ilçede 4 bin 244 binada gerçekleştiriliyor. Yurt içi ve yurt dışında toplam 1 milyon 22 bin 658 aday sınava katılıyor.

Sınav iki oturum halinde uygulanıyor. Saat 09.30’da başlayan ilk oturumda öğrencilere Türkçe, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile Yabancı Dil derslerinden toplam 50 soru yöneltiliyor. Öğrencilere bu bölüm için 75 dakika süre veriliyor.

İkinci oturum saat 11.30’da başlayacak. Bu oturumda Matematik ve Fen Bilimleri derslerinden toplam 40 soru sorulacak. Öğrenciler sayısal bölümde 80 dakika boyunca ter dökecek. Böylece adaylar iki oturumda toplam 90 soruyu yanıtlayacak.

BESLENME PAKETİ VERİLECEK

Bu yıl LGS’de yeni bir uygulama da hayata geçiriliyor. İki oturum arasındaki molada isteyen öğrencilere beslenme paketi dağıtılacak. Paketlerde kuru meyveli yulaf bar, ceviz, kuru üzüm ve su yer alıyor.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, uygulamanın öğrencilerin sınav kaygısını azaltmayı amaçladığını belirtti. Tekin, sonuçların ardından öğrencilere yapay zekâ destekli tercih robotunun da sunulacağını söyledi. Öğrenciler bu sistemle tercih etmek istedikleri okulların fiziki imkânlarını elektronik ortamda inceleyebilecek.

KAMERA SİSTEMİ DEVREDE

Sınavda bu yıl güvenlik önlemleri de artırıldı. Bakan Tekin, sınav binalarında canlı kamera kayıtlarının alınacağını açıkladı. Tekin, uygulamaya ilişkin, "Sınav esnasında açık olmak üzere üst aramalarının kontrolünden öğretmenler odasında sınav evrakının dağıtıldığı ana kadar canlı kamera kayıtları alınacak ve bu canlı kamera kayıtları bakanlığımızdan da izlenmiş olacak" dedi.

Sınav evraklarının dağıtımı, bina girişleri ve kritik noktalar kamera sistemleriyle takip edilecek. Bazı salonlarda ise pilot uygulama kapsamında kamera sistemi kullanılacak.

29 BİN PERSONEL

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de LGS için ülke genelinde 29 bin 103 personel ve 4 bin 28 ekibin görev yapacağını açıkladı. Emniyet teşkilatı 81 ilde 26 bin 468 personel ve 3 bin 338 ekiple görev alacak. Jandarma bölgesinde ise 14 ildeki 18 sınav merkezinde 2 bin 635 personel ve 690 araç görev yapacak.

Çiftçi, sınav yapılacak okul ve bina çevrelerinde öğrencilerin dikkatini dağıtabilecek etkinliklere izin verilmeyeceğini belirtti.

Kimlik kartını kaybeden öğrenciler için sınav merkezi bulunan il ve ilçe nüfus müdürlükleri de öğle saatlerine kadar açık tutulacak.

LGS sonuçları 10 Temmuz 2026’da "meb.gov.tr" adresinden açıklanacak. Sonuç belgeleri öğrencilere posta yoluyla gönderilmeyecek. Sonuçların ilan edilmesinin ardından lise tercih ve yerleştirme süreci başlayacak.