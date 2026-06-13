LGS 2026'yı uzmanlar değerlendirdi! "Öğrencileri zorladı"

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bugün iki oturumda uygulanan LGS 2026 sınavını Bilfen Ortaokulları bölüm başkanları, öğrencilerden aldıkları geri bildirimler doğrultusunda değerlendirdi. Uzmanlar önceki yıllara göre daha zor bir sınavla karşılaşıldığı görüşünde birleşti.

"ÖNCEKİ YILLARA GÖRE ZOR BİR SINAV"

Bilfen İlköğretim Okulları Ölçme Değerlendirme Başkanı İbrahim Eser, sözel bölümde uzun soruların yer aldığını, sayısal bölümde ise işlem yoğunluğunun dikkat çektiğini belirtti.

"Hem bilgi hem anlam sorusu içeren zor bir sınavdı. Fen bilimleri bölümünden aldığımız geri dönüşlere göre de orada da uzun ve ağır sorular varmış. İlk izlenim zor bir sınav olduğu yönünde" diyen Eser, öğrencilere 10 Temmuz'da açıklanacak sonuçlarda tercihlerini bir önceki yılın yüzdelik dilimlerine göre yapmalarını önerdi.

TÜRKÇE'DE UZUN METİNLER ZAMAN BASKISI YARATTI

Türkçe Bölüm Başkanı Sündüs Demirdağ Tunçer, sözcükte anlam sorularının sayısının azaldığını, buna karşılık okuma yükü fazla ve çeldiricilik düzeyi yüksek olan anlam bilgisi sorularının arttığını söyledi.

Paragrafta anlam sorularında daha uzun metinler tercih edildiğini, seçeneklerin birbirine oldukça yakın kurgulandığını vurgulayan Tunçer, geçen yıllardan farklı olarak fiilimsi ve anlatım bozukluğu konularından soru sorulmadığını belirtti.

"Birçok soruda doğru cevaba ulaşabilmek için metnin tamamının dikkatle okunması ve seçenekler arasındaki ince farklılıkların doğru değerlendirilmesi gerekmiştir" dedi.

İNKILAP TARİHİNDE 3 OLUMSUZ SORU KÖKÜ KULLANILDI

Sosyal Bilimler Bölüm Başkanı Havva Abidinoğlu, inkılap tarihi sorularının yer-zaman bilgisi ve kronolojik düşünme becerisi üzerine yoğunlaştığını aktardı. Geçen yıldan farklı olarak 3 olumsuz soru kökü kullanıldığını belirten Abidinoğlu, kavram ve alan bilgisine hakim öğrencilerin rahatlıkla yapabileceği bir sınav olduğunu ifade etti.

DİN KÜLTÜRÜNDE EZBER YETMEDİ

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Bölüm Başkanı Esra Kızıltaş, beş ünitenin her birinden eşit ağırlıkta ikişer soru sorulduğunu belirtti. Soruların öğrencilerin dini ve ahlaki kavramları sadece ezberlemekle kalmayıp insani ve manevi boyutunu ne kadar özümsediklerini test ettiğini söyleyen Kızıltaş, "Okuyan, sorgulayan ve bilgiyi hayatla ilişkilendirebilen öğrenciler fark yarattı" dedi.

İNGİLİZCEDE ELEŞTİREL DÜŞÜNME ÖN PLANDA

Yabancı Diller Bölüm Başkanı Mediha Narin, İngilizce testinde dört soruda olumsuz soru kökü kullanıldığını ve soruların günlük yaşam durumları üzerinden kurgulandığını aktardı. En dikkat çekici sorunun "On the Phone" ünitesinden geldiğini belirten Narin, bu sorunun öğrencilerden verilen ifadelerin hangi ünite kazanımına ait olduğunu belirlemelerini istediğini ve klasik soru kalıplarının dışına çıktığını söyledi.

MATEMATİKTE 5 SORU GÜÇLÜK SEVİYESİ YÜKSEK

Matematik Bölüm Başkanı Özer Ataç, sınavda 4 kolay, 11 orta güçlükte ve 5 güçlük seviyesi yüksek soru bulunduğunu açıkladı. Soruların yarısından fazlasında görsel kullanıldığını belirten Ataç, özellikle üçgen, veri analizi ve silindir sorularının belirleyici olacağını öngördü.

"Zamanı iyi kullanabilen, işlem becerisi yüksek öğrencilerin daha başarılı olacağı bir sınavdı" dedi.

FEN BİLİMLERİNDE METİN KISALDI, ZİHİNSEL İŞLEM ARTTI

Fen Bilimleri Bölüm Başkanı Neslihan Saçal ise soruların geçen yıla kıyasla kelime yoğunluğundan arındırıldığını ancak akıl yürütme düzeyinin yükseldiğini ifade etti.

"Soru metinleri kısalmış ancak zihinsel işlem basamağı artmış. Okumaktan yorulan değil, bilgiyi transfer edemeyen öğrencinin elendiği bir sınav olduğunu söyleyebiliriz" diye konuştu.

(DHA)