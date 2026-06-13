LGS 2026 tamamlandı: 1 milyon öğrencinin beklediği cevap anahtarı yayımlandı

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bugün (13 Haziran 2026) uygulanan LGS kapsamındaki merkezi sınav, yurt genelinde ve yurt dışı merkezlerinde sorunsuz bir şekilde tamamlandı.

Bu yıl 8. sınıf düzeyinde toplam 1 milyon 10 bin 916 öğrenci LGS'ye başvurdu. Sınav yurt içinde 973 sınav merkezinde, 3 bin 938 okulda 62 bin 693 salonda uygulandı. Yurt dışında ise 13 sınav merkezinde, 13 okuldaki 37 salonda gerçekleştirildi.

İKİ OTURUMDA 90 SORU SORULDU

İki oturum halinde uygulanan sınavın birinci oturumunda öğrenciler sözel bölümde Türkçe, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil derslerinden toplam 50 soru yanıtladı. İkinci oturumda ise sayısal bölümünde matematik ve fen bilimleri derslerinden 40 soru yöneltildi.

CEVAP ANAHTARLARI AÇIKLANDI

MEB, sınavın tamamlanmasının ardından soru kitapçıklarını ve cevap anahtarlarını resmi internet sitesinden yayımladı. Öğrenciler sınav kitapçıklarını yarın sınava girdikleri okullardan teslim alabilecek.

SÖZEL BÖLÜM CEVAP ANAHTARI

SAYISAL BÖLÜM CEVAP ANAHTARI

LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

LGS sonuçları 11 Temmuz 2026'da açıklanacak. Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu da aynı tarihte yayımlanarak tercih süreci başlatılacak.

LGS BİRİNCİSİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK, KİM BİRİNCİ OLDU?

LGS 2026 Türkiye birincisi henüz belli değil. Sınav sonuçları 11 Temmuz 2026'da açıklandıktan sonra tam puan alan öğrenciler ve illere göre başarı dağılımı netleşecek. MEB'in duyuracağı resmi verilerle birlikte Türkiye birincilerinin isimleri, tam puan alan öğrenci sayısı ve il bazındaki dağılım kamuoyuyla paylaşılacak.

LGS 2026 LİSE TABAN PUANLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

LGS taban puanları sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte netleşmiyor. Bu puanlar ancak yerleştirme işlemleri tamamlandıktan sonra oluşuyor. 2026 yılı için lise taban puanlarının kesinleşeceği tarih 5 Ağustos 2026 olarak belirlendi. Bu tarihte her okulun en düşük yerleşen öğrenci puanı, yüzdelik dilimi ve kontenjan durumu resmi olarak ilan edilecek.

LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN VE NASIL YAPILACAK?

Tercih süreci sonuçların açıklanmasının hemen ardından başlayacak. Öğrenciler 13-24 Temmuz 2026 tarihleri arasında hem merkezi hem yerel yerleştirme tercihlerini yapabilecek. Tercih yapılabilecek okul türleri arasında fen liseleri, Anadolu liseleri, sosyal bilimler liseleri ve bazı meslek liseleri bulunuyor. Uzmanlar tercihlerin yalnızca puana göre değil yüzdelik dilime göre yapılması gerektiğini vurguluyor.

BOŞ KONTENJANLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yerleştirme sonuçlarıyla birlikte boş kalan kontenjanlar da 5 Ağustos 2026'da ilan edilecek. Ardından iki aşamalı nakil süreci başlayacak. Birinci nakil başvuruları 5-7 Ağustos'ta, ikinci nakil başvuruları 10-12 Ağustos'ta alınacak. Hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il ve ilçe komisyonlarınca son yerleştirme başvuruları 17-21 Ağustos'ta yapılacak ve tüm süreç 24 Ağustos 2026'da tamamlanacak.