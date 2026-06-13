LGS 2026 sınavı sonrası bilmeniz gerekenler: Cevap anahtarı, sonuçlar ve tercihler
Bugün yapılan LGS 2026 sınavı hakkında cevap anahtarından tercih tarihlerine, puan hesaplamasından yerleştirme takvimine kadar sınav sonrası sürecin tüm ayrıntılarını sizin için derledik.
LGS 2026 sınavı bugün tüm yurt genelinde uygulanacak. Sınavda toplam 90 çoktan seçmeli soru sorulacak. İlk oturum saat 09.30'da başladı, ikinci oturum ise 11.30'da başlayacak. Sınav sonrasında öğrencilerin ve velilerin en çok merak ettiği soruları MEB'in resmi başvuru ve uygulama kılavuzu doğrultusunda yanıtlıyoruz.
LGS 2026 soru kitapçığı ve cevap anahtarı ne zaman yayımlanacak?
MEB, LGS soru kitapçıklarını ve cevap anahtarını sınav günü öğleden sonra saat 14.00 civarında yayımlaması bekleniyor. Sorular ve cevap anahtarı MEB'in resmi internet sitesinden (meb.gov.tr) erişime açılacak.
Veliler de sınav soru kitapçığını sınavdan 1 gün sonra okul müdürlüklerinden talep edebilecek. Bir hafta içinde talep edilmeyen kitapçıklar il milli eğitim müdürlükleri tarafından toplanacak.
Cevap anahtarına itiraz nasıl yapılır?
Cevap anahtarının yayımlanmasından itibaren 5 takvim günü içinde ÖDSGM'nin resmi sitesindeki (odsgm.meb.gov.tr) e-İtiraz bölümünden elektronik ortamda itiraz yapılabilecek.
İtirazın incelenebilmesi için T.C. Ziraat Bankası, Vakıflar Bankası veya Halk Bankası şubelerinden birine KDV dahil 75 TL yatırılması gerekiyor. Faks veya e-posta yoluyla yapılan itirazlar kabul edilmeyecek.
LGS 2026 sonuçları ne zaman açıklanacak?
MEB'in resmi kılavuzuna göre LGS 2026 sonuçları 10 Temmuz 2026 tarihinde meb.gov.tr adresinde ilan edilecek. Sonuç belgesi posta yoluyla gönderilmeyecek, öğrenciler sonuçlarına elektronik ortamdan ulaşabilecek.
LGS puanı nasıl hesaplanıyor?
LGS'de her 3 yanlış cevap 1 doğruyu götürüyor. Doğru sayısından yanlışların üçte biri çıkarıldıktan sonra her dersin ham puanı ortaya çıkıyor.
Ancak her dersin puan hesaplamasındaki ağırlığı eşit değil. Türkçe, matematik ve fen bilimleri 4 katsayıyla çarpılırken T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil 1 katsayıyla hesaba katılıyor. Bu da Türkçe, matematik ve fen bilimlerindeki her doğrunun puana etkisini diğer derslere göre 4 kat artırıyor.
Tüm dersler bu katsayılarla hesaplandıktan sonra öğrencinin nihai puanı (MSP) 100 ile 500 arasında bir değere dönüştürülüyor.
Tercihler ne zaman yapılacak?
Tercih süreci 13-24 Temmuz 2026 tarihleri arasında yürütülecek. Aynı dönemde tercihlere esas kontenjan tabloları da 10 Temmuz'da ilan edilecek. Özel ortaöğretim kurumlarının kayıt işlemleri ile yetenek sınavıyla öğrenci alan okulların işlemleri de 13-24 Temmuz arasında tamamlanacak.
Yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak?
İlk yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar 5 Ağustos 2026'da ilan edilecek. Ardından iki aşamalı nakil süreci başlayacak. Birinci nakil tercih başvuruları 5-7 Ağustos'ta, ikinci nakil başvuruları ise 10-12 Ağustos'ta alınacak. Hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il ve ilçe komisyonlarınca son yerleştirme başvuruları 17-21 Ağustos'ta yapılacak ve tüm süreç 24 Ağustos 2026'da tamamlanacak.
Sonuçlara itiraz süreci nasıl işleyecek?
Sonuçların e-Okul veya meb.gov.tr adresinde yayımlanmasından itibaren 5 takvim günü içinde ÖDSGM'nin e-İtiraz sistemi üzerinden elektronik olarak itiraz edilebilecek. İtiraz ücreti 75 TL olup itirazlar 10 günlük dava açma süresini durdurmayacak.
Oturumlardan birine katılmayan öğrencinin puanı hesaplanır mı?
Hayır. MEB kılavuzuna göre oturumlardan herhangi birine katılmayan ya da herhangi bir oturumda sınavı iptal edilen öğrenciler için merkezi sınav puanı hesaplanmayacak.