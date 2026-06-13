LGS 2026 sınavı sonrası bilmeniz gerekenler: Cevap anahtarı, sonuçlar ve tercihler

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LGS puanı nasıl hesaplanıyor?

LGS'de her 3 yanlış cevap 1 doğruyu götürüyor. Doğru sayısından yanlışların üçte biri çıkarıldıktan sonra her dersin ham puanı ortaya çıkıyor.

Ancak her dersin puan hesaplamasındaki ağırlığı eşit değil. Türkçe, matematik ve fen bilimleri 4 katsayıyla çarpılırken T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil 1 katsayıyla hesaba katılıyor. Bu da Türkçe, matematik ve fen bilimlerindeki her doğrunun puana etkisini diğer derslere göre 4 kat artırıyor.

Tüm dersler bu katsayılarla hesaplandıktan sonra öğrencinin nihai puanı (MSP) 100 ile 500 arasında bir değere dönüştürülüyor.