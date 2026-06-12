Lezzetini toprağından alıyor: Bu sene üretim yüzde 90 fırladı

İzmir, Kemalpaşa'da mayıs ayında başlayan şeftali hasadı haziran ortasıyla birlikte yoğun dönemine girdi. Hasat eylül sonuna kadar sürecek. Üreticiler bu yılki yağışların verimi önemli ölçüde artırdığını belirtiyor.

GEÇEN YILIN DONUNA KARŞI BU YIL BOLLUK

Kemalpaşa Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Kanlı, ilçede şeftali rekoltesinin 70 ila 100 bin ton arasında gerçekleşeceğini söyledi. Kanlı geçen yılı hatırlatarak "Don olayı oldu, kimse hiçbir ürün elde edemedi. Ama bu yıl yaklaşık yüzde 90 daha fazla bir ürün var" dedi.

Kanlı ürünlerin iç piyasada İstanbul, Ankara ve Konya başta olmak üzere Türkiye geneline gönderildiğini aktardı. İhracat döneminde ise Rusya ve Avrupa ülkelerinin öne çıktığını belirtti. Erkenci kayısı hasadının tamamlandığını, önümüzdeki günlerde Perfect cinsi kayısıların toplanacağını ve kiraz hasadının da yalnızca dağlık kesimlerde sürdüğünü ekledi.

"TOPRAĞIMIZIN POTASYUMU LEZZETİ BELİRLİYOR"

Şeftali üreticisi Ahmet Okay, Kemalpaşa topraklarındaki yüksek potasyum oranının ürüne farklı bir aroma kattığını vurguladı. Okay "Başka illerde yetişen şeftali ile çok fark var. Kaliteli ve ihracata uygun ürün yetiştiriyoruz. İlaç kalıntısı olmaması için çok dikkat ediyoruz" diye konuştu.

MALİYET ARTIYOR, FİYAT DÜŞÜYOR

Okay verim artışına karşın maliyet baskısından yakındı. Geçen yıl 10 liraya aldığı kasanın bu yıl 20 liraya çıktığını belirten Okay, şeftali kilosunun 50-60 liranın altına düşmemesi gerektiğini söyledi.

Okay ailesinin 10 dönümlük arazide 600 ağaçtan yaklaşık 40 ton ürün beklediğini aktardı. Çeşitlerin 10 gün arayla olgunlaştığını, kendi hasatlarının 50-60 gün süreceğini, büyük bahçelerde bu sürenin 150-160 güne uzayabildiğini ifade etti. İhracat açıldığında ürünlerin Rusya başta olmak üzere Avrupa pazarlarına gönderildiğini ekledi.

(DHA)