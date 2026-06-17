Lezzetine dünya hayran: Tarlada 25 liradan kapış kapış gidiyor

Mersin'in Silifke ilçesinde yaklaşık 20 bin dekarlık alanda yetiştirilen çilekte açık alan hasadı devam ediyor. Sabahın erken saatlerinde tarım işçilerinin topladığı meyveler tarlada kilogramı 25 liradan satışa sunuluyor. İlçede yıllık çilek üretimi 40 bin ile 60 bin ton arasında seyrediyor.

TÜRKİYE'DEN DÜNYAYA GÖNDERİLİYOR

Silifke çileği iri yapısı, koyu rengi, yoğun aroması ve uzun raf ömrüyle tanınıyor. Meyvenin sert dokulu olması özellikle ihracatta belirleyici bir avantaj sağlıyor. Üretimin önemli bir bölümü Rusya, Orta Doğu, Körfez ülkeleri ve Türk Cumhuriyetleri'ne gönderiliyor.

SEZON YAYLALARDA UZAYACAK

Çeltikli Mahallesi'nden üretici Deniz Gürbüz, sezonun verimli geçtiğini belirterek ova hasadının sona yaklaştığını söyledi. Gürbüz, önümüzdeki dönemde hasadın kademeli olarak yayla bölgelerine kayacağını ve bu geçişin Silifke'de çilek sezonunu uzattığını ifade etti.

"İlçemizde yetiştirilen çilekler iri yapısı, koyu rengi, aroması ve sertliğiyle dikkati çekiyor. Sert yapısı özellikle ihracat açısından büyük avantaj sağlıyor. Bu nedenle Silifke çileği dış pazarlarda yoğun talep görüyor."

(AA)