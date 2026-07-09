Leylekler yolunu şaşırdı: 3 ay sonra ilk kez ortaya çıktılar

Ağrı'nın Patnos ilçesinde her yıl mart-nisan aylarında yuvalarına dönen leylekler, mevsim kaymaları nedeniyle bu yıl ancak temmuz başında geldi. Gecikmenin nedeni mevsim normallerinin altındaki sıcaklıklar ve süregelen yağışlar olarak gösterildi.

Patnos'un Çay Mahallesi'nde bulunan Kiptaş Camisi'nin kubbesindeki yuvalarına her yıl bahar aylarında yerleşen 4 leylek, bu yıl yaklaşık 3 ay gecikmeyle ilçeye ulaştı. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyretmesi ve yoğun yağışlar, leyleklerin göç takvimini doğrudan etkiledi.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ GÖÇ TAKVİMİNİ ALÜST ETTİ

Mahalle sakinlerinin büyük ilgiyle karşıladığı leyleklerin gecikmesi, küresel iklim değişikliğine bağlı mevsim düzensizliklerine bağlandı. Çay Mahallesi Muhtarı Ayhan Aksa, leyleklerin her yıl nisan-mayıs döneminde geldiğini hatırlatarak bu yılki gecikmenin tüm dünyada hissedilen iklim değişikliklerinden kaynaklandığını vurguladı.

"TEMMUZ AYINI BULMUŞ OLSA DA ONLARI GÖRMEK BİZİ MUTLU ETTİ"

Aksa, "Her yıl nisan ve mayıs aylarında mahallemizin misafiri olan, Kiptaş Camimizin kubbesini şenlendiren leyleklerimiz, bu sene dünya genelinde hissettiğimiz mevsim değişiklikleri nedeniyle ne yazık ki oldukça geç geldiler. Temmuz ayını bulmuş olsa da onları yeniden burada, yuvalarında görmek bizleri mutlu etti. Sonbahara kadar yine mahallemizin birer parçası olacaklar" dedi.

(DHA)