Levent Üzümcü'den "ev hapsi" sonrası ilk açıklama: Susmam ve susturulmam mümkün değil

Sosyal medya hesabında yaptığı bir paylaşım nedeniyle hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılan oyuncu Levent Üzümcü, gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe "ev hapsi" şeklindeki adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı. Serbest bırakılmasının ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Üzümcü, gözaltı sürecinin ayrıntılarını paylaştı.

Üzümcü, geçen perşembe gününün ilk saatlerinde yaşadığı bölgeden sorumlu jandarma birimi tarafından gözaltına alındığını belirtti. "Halkı alenen kin ve düşmanlığa teşvik" suçlamasıyla gözaltına alındığını aktaran Üzümcü, cep telefonu ile kimliğine el konulduğunu, telefonunun şifresini ise gözaltı sırasında verdiğini söyledi.

Gözaltı işlemlerinin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldüğünü belirten Üzümcü, gözaltına alındığı andan serbest bırakıldığı ana kadar toplam dört kez sağlık kontrolünden geçirildiğini kaydetti. Üzümcü, süreç boyunca hiçbir kötü muameleye maruz kalmadığını vurgulayarak, "Gözaltı sürecim boyunca -bakış dahil- hiçbir kötü muameleye maruz kalmadım" ifadelerini kullandı.

Savcılık ifadesi sırasında temmuz ayı boyunca yaptığı tüm sosyal medya paylaşımlarının bir klasör halinde önüne konulduğunu aktaran Üzümcü, bu paylaşımların kendisine isnat edilen suçun unsurlarını taşıdığının söylendiğini belirtti.

Suçlamaları reddettiğini ifade eden Üzümcü açıklamasında, "Ailemden aldığım eğitim; mesleğim ve mesleğimin yapılış ve sahneleniş prensipleri nedeniyle 'halkı kin ve düşmanlığa teşvik etme' suçu işleme imkânım olmadığını, bu suçlamayı reddettiğimi ve mümkünse suçlamalarına başka bir kulp bulmalarını rica ettim" dedi.

Tutuklama talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildiğini belirten oyuncu, kısa süren yargılamanın ardından hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve ev hapsi şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildiğini söyledi.

Açıklamasını, "Tüm paylaşımlarım istisnasız X hesabımda durmaktadır, duracaktır, yenileri paylaşılacaktır, dolayısıyla susmam ve susturulmam mümkün değildir. Evlâtlarımız ve ülkemiz için aydınlık bir gelecek talebi hapsedilemez" sözleriyle tamamladı.